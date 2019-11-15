​Возвращение в элиту

Это стало известно после заключительного матча чемпионата страны среди коллективов Первой лиги, в котором актаус­кий «Каспий» победил в гостях темиртауский «Болат-Шахтер» со счетом 3:0 и занял второе, проходное в «вышку» место.

Долгожданный успех к прикаспийской дружине пришел через кропотливый и неимоверный труд всех заинтересованных лиц, которые из года в год жаждали выхода команды в Премьер-лигу.

Последним громким и успешным выступлением главной ­команды этого региона был 1996 год. Тогда усилиями спонсоров и руководителей области местный «Мунайши» занял высокое 4-е место и вышел в финал национального кубка! Благодаря мощной финансовой поддержке в клуб тогда были приглашены экс-звезды советского футбола, такие как обладатель Кубка Кубков УЕФА в составе киевского «Динамо», один из лидеров сборной СССР в полузащите, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР Иван Яремчук, лидеры средней линии московского «Динамо» 80-х годов Ренат Атаулин и Василий Каратаев, экс-кайратовец Дмитрий Огай. Помимо них команду усилили ведущие футболисты Казахстана тех лет: Канат Мусатаев, Игорь Авдеев, Эдуард Глазунов, Кайрат Сламбеков, Алексей Клишин, а также местные игроки: Константин Котов, Самат Шарипов, Игорь Поляков, Анатолий Панов и другие. Тренировал же ту знаменитую дружину сам Курбан Бердыев! Выиграл тогда «Мунайши» и международный турнир – «Кубок Президента РК», в котором приняли участие испанская «Сарагоса», бразильская «Флуминенсе», голландский «Фейеноорд».

Последний раз продолжатели футбольных традиций «Труда» из Шевченко и ФК «Актау» – команда под названием «Мунайши» – выступила в элите в далеком 2001 году…

В последующие годы команда с переменным успехом выступала в Первой лиге. У нее были как взлеты, так и падения, которые сопровождались финансовыми невзгодами, несоответствием лицензирования местного стадиона (домашние игры приходилось проводить в других городах) и всевозможными финансовыми махинациями горе-руководителей клуба…

Преобразования в лучшую сторону в клубе начались в 2017 году. Наконец-то начала решаться проблема со стадио­ном, точнее с его футбольным полем и инфраструктурой. Реформы коснулись и самого футбольного хозяйства области. А их было непочатый край – ДЮСШ, база и другие составляющие большого футбола не соответствовали профессиональному уровню. Руководителям региона пришлось приложить немало усилий для поддержания команды. Соглас­но внесенным изменениям в закон о спорте в Республике Казахстан и новому положению о ранжировании видов спорта, футбол в стране, как «мало показывающий высокий результат на международной арене», попал в низшую категорию. Соответственно, финансовые расходы со стороны государства не должны превышать 20% от общего бюджета, выделяемого на развитие спорта в регионе. Что делать? Выставлять клуб на торги? Но ведь его никто не купит, как это уже пробовали делать со стадионом. Создать АО? Сомнительно! Спонсоры… А вот найти их и убедить – это сложный процесс. Но что-то надо было делать, если хотели иметь команду мастеров в своей области. Вопросов было много, ведь, согласно Регламенту проведения чемпионата Казахстана по футболу, клуб должен иметь в наличии женские группы подготовки (а в дальнейшем и женскую команду), не менее 14 тренеров ДЮСШ с зарплатой минимум 150 000 тенге, гарантированный минимальный бюджет для участия в первенстве республики, вступительные взносы и т. д.

Спасителем и идейным вдохновителем выхода из этой ситуации стал тогда новый глава региона (2017–2019 гг.), душой и делом ратовавший за спорт и футбол в том числе, – Ералы Тугжанов. Именно под его руководством был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Мангистауской области и украинским ФК «Арсенал-Киев», по условиям которого стороны могли обмениваться опытом, проводить совместные УТС, привлекать молодые дарования в свои ряды. Согласно меморандуму уже 2 молодых игрока из Актау сейчас обучаются футбольному мастерству и оттачивают технику на базе украинского клуба.

В середине прошлого сезона по поручению акима закуплен комфортабельный автобус для клуба, начата реконструкция стадиона, привлечены спонсорские средства для развития футбола и клуба в частности. В ноябре 2017 года аким подписал постановление о создании коммунального государственного учреждения ПФК «Каспий». Плоды начатого труда по возрождению клуба со стороны Ералы Лукпановича нашли свое позитивное отражение уже осенью нынешнего года.

Отдельного внимания заслуживают и приглашенные в клуб зарубежные специалисты в области руководства и менеджмента. Два мастера своего дела из Хорватии и Сербии превратили команду из середнячка в одного из лидеров Первой лиги. Причем по всем показателям. Под руководством Ивицы Пирича и Владимира Рибича актауский клуб в этом сезоне практически с первого захода выполнил прог­рамму-максимум по завоеванию путевки в Премьер-лигу.

Почти 2 года актауские фанаты футбола не видели своих любимцев дома. Команда домашние матчи проводила в Шымкенте, так как единственный стадион, соответствующий проведению регулярных матчей чемпионата и Кубка Казахстана, подвергся серьезной реконструкции. Был уложен искусственный газон последнего поколения, усилено электрическое освещение. Футбольная база также обрела новый вид. Работа при этом продолжается – обустраивается ложе для представителей СМИ, устанавливаются пьедесталы для размещения видеокамер, ставятся турникеты, звуковая аппаратура и т. д.

Приятно, что «Каспий» не подвел своих многочисленных фанатов. Мелкими шагами, из года в год преодолевая ошибки и неудачи, команда наконец-то пробилась в элиту казахстанского футбола. От души поздравляем всех любителей футбола Мангис­тау с новым статусом, а клубу пожелаем дальнейшего процветания во имя больших побед!