Возврат активов: системы водоснабжения достроят в Кызылординской области

Работа проводится в рамках исполнения поручения президента по 100% охвату городов и сел питьевой водой

Фото: пресс-служба правительства РК

Правительством принято решение о выделении из Специального государственного фонда порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области, за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов, сообщает Kazpravda.kz

С целью обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более 3 тыс. человек ведется строительство ветки подключения к магистрали Аральск - Токабай - Абай - Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Реализация проекта началась в 2021 году. Для его завершения дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге. Решение о выделении средств уже принято. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2025 года.

В селе Акбасты, где проживает порядка 400 человек, на стадии завершения находится строительство ветки подключения к магистрали Косман - Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Стоимость проекта – порядка 2,4 млрд тенге, из которых 1,8 млрд тенге уже освоено. Оставшиеся 524 млн выделены из Специального государственного фонда. Объект планируется запустить в текущем году.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит повысить уровень жизни сельских жителей, обеспечив прямым доступом к качественной воде и создавая новые экономические возможности, добавили в пресс-службе правительства.