Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручения Главы государства в Казахстане продолжается работа по строительству социальных объектов на возвращенные в страну незаконно выведенные активы.

Из Специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге.



Средства направлены на строительство новых корпусов при центральных районных больницах в Аральском, Казалинском, Шиелийском и Жанакорганском районах.



В новых зданиях планируется открытие профильных отделений, включая инсультные центры и отделения рентгенохирургии, а также установка современного медицинского оборудования: магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и ангиографических установок.



Реализация проектов позволит обеспечить более 300 тыс. жителей сел специализированной медицинской помощью. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.