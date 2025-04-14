Возврат активов: в специальный госфонд дополнительно направят около 150 млрд тенге

Правительство,Возврат активов
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Премьер-Министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены результаты исполнения предыдущих решений, а также заслушан отчет о проводимой работе Компанией по управлению возвращенными активами. Возвращены активы на сумму порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге – денежные средства, а также имущество стоимостью более 103 млрд тенге.

Из Специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.

«По результатам очередного заседания Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов. В Специальный государственный фонд будет дополнительно направлено порядка 150 млрд тенге. Наряду с этим, субъектами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» взяты обязательства по инвестированию в экономику Казахстана $10,5 млрд» , - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссией поддержано внесение в суд исков в отношении лиц, подпадающих под действие Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», об обращении в доход государства активов на общую сумму более 84 млрд тенге.

#комиссия #Бектенов #возврат активов

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