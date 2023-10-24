Возвышаясь над временем

Прошедший тридцатилетний период суверенного развития Казахстана – это трудная и противоречивая эпоха не только для нашей страны. В эти годы исчезали целые страны и возникали новые. Одновременно рушилось все, что создавалось многими десятилетиями не одним поколением. В полной мере это относится к казахстанской науке в целом и экономической в частности. Пережить такое непросто. Еще сложнее было не свернуть с выбранного пути – выстоять и заниматься любимым делом. Это требует от человека огромной воли. Именно ею и обладала Марзия Мельдаханова, которая, несмотря на «эпоху перемен», продолжала изучать сложные проблемы экономической науки и практики.

Сразу после завершения учебы в Алматинском институте народного хозяйства она пришла на работу в Институт экономики Академии наук Казахской ССР, где проработала более полувека, до последних дней своей жизни. Здесь она защитила кандидатскую и докторские диссертации, пройдя тернистый путь от младшего научного сотрудника до руководителя отдела развития человеческого капитала.

Марзия Мельдаханова – авторитетный ученый, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Результаты ее оригинальных исследований нашли отражение в более чем 200 научных работах, посвященных проблемам роста национальных экономик и развития человеческого капитала, занятости населения, рынка труда. Пожалуй, наиболее полное и сконцентрированное их отражение изложено в ее монографии «Человеческий капитал и устойчивое развитие Казахстана: теория, приоритеты и механизмы реализации». Под ее научным руководством защищены две докторские диссертации и 12 кандидатских.

Проблема человеческого капитала, являющаяся одним из ключевых элементов национального богатства, находится в фокусе внимания мировой экономичес­кой науки шесть десятилетий. К слову, родоначальниками тео­рии человеческого капитала являются­ экономисты Чикагской школы – Т. Шульц и Г. Беккер. Ключевое направление воздействия человеческого капитала на экономику – занятость населения. Влияние использования трудовых ресурсов на динамические и структурные характеристики развития экономики в наибольшей степени отражают качественный вклад человечес­кого капитала в экономический рост и развитие.

К основным каналам такого влияния относятся следующие. Демографический канал – через параметры рождаемости и смерт­ности, создавая ограничения для развития трудоемких произ­водств, формируя требования к миграционной политике, расходам на здравоохранение, пенсион­ной системе. Образовательный – через квалификацию трудовых ресурсов, влияя на возможность развития высокотехнологичных производств, формируя структурные дисбалансы на рынке труда. Мотивационный – уровень оплаты труда создает условия для структурных перетоков на рынке труда, способствует росту его производительности.

Все эти направления в той или иной степени предоставляют возможность получать количест­венные оценки и на их основе рассчитывать интегральные показатели человеческого капитала. Отмечу, что в экономической науке имеется сонм публикаций зарубежных и отечественных исследователей по этой сложной, но жизненно важной для любой страны проблеме. Однако до нас­тоящего времени не существует общепризнанного подхода к оценке качества человеческого капитала. А для современного этапа развития Казахстана это приоб­ретает особую актуальность.

Выделю ключевые проблемы, которые рассматривались Мар­зией Мельдахановой в данном контексте. Во-первых, в качестве показателя уровня накопленного человеческого капитала она рассматривала экономическую активность населения. Это предопределено тем, что, с одной стороны, высокая экономическая активность говорит о мотивации занятых в экономике к труду, с другой – об их востребованности на рынке.

Во-вторых, качество человечес­кого капитала способно ограничивать развитие отдельных секторов экономики. Низкий образовательный уровень населения, ошибки в формировании образовательных программ могут препятствовать модернизации экономики в той же мере, как и недостаток прямых инвестиций в основной капитал. Квалификационная структура занятости, с одной стороны, отражает образовательный уровень и навыки населения, с другой – является индикатором спроса на те или иные навыки в условиях сложившейся производственной и технологической структуры экономики.

В-третьих, возможности населения по реализации собственного потенциала, повышения качества жизни являются неотъемлемым элементом человеческого капитала. Пока же значительное большинство наших граждан имеют весьма скромные доходы, существенная часть которых расходуется на реализацию лишь самых необходимых потребностей. Повышение качества человеческого капитала невозможно без изменения структуры расходов населения на базе роста реальных доходов. В связи с этим подъем благосос­тояния населения должен быть ключевым элементом любой долгосрочной стратегии развития Казахстана.

Добавлю, что исследования Мар­зии Мельдахановой затрагивали не только социально-экономичес­кие проблемы нашей страны, но и национальных экономик Евразийского экономического союза, Центральной Азии, а также развитых и развивающихся стран мира.

Она была человеком с адекватной самооценкой, иными словами – принимала себя полностью и умела фокусироваться на своих достоинствах, спокойно относилась к конструктивной критике, которая ее не пугала, не смущала и не обижала. К тому же никогда не пыталась всеми силами произ­вести впечатление, не стеснялась говорить о своих желаниях и потребностях. Но самое главное – уверенно и не тревожась, высказывала свою точку зрения безотносительно к должности оппонента, была нетерпима к серости в науке.

Как истинный потомок кочевых народов, она была свободолюбивым человеком, не терпела насилия над своим мнением, всегда и во всем поступала по канонам совести. Именно совесть является нравственным законом внутри нас. В этом контексте уместно вспомнить знаменитую фразу Иммануила Канта: «Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас наполняют ум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, тем больше, чем чаще и упорнее мы над этим размышляем».

В заключение отмечу, что мы были не просто коллегами и друзья­ми, мы были верными и надежными соратниками. Эта небольшая статья – память об ученом, как философское осмыс­ливание ее научной жизни. Это есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Думаю, что ценность этого акта определяется тем, насколько Марзия Мельдаханова возвышается над временем, приобщаясь ко времени экзистенциальному, то есть к вечности. Победа над временем, каким бы трудным и сложным оно ни было, всегда оставалась основным мотивом ее жизни.