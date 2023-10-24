Возвышаясь над временем
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Булат Хусаинов, академик КазНАЕН, доктор экономических наук, профессор
Великий Абай говорил: «Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека. Думать, что можно иначе возвыситься, может только глупец». Убежден, что эти характеристики отражают жизненный путь талантливого ученого, доктора экономических наук, профессора Марзии Калижаровны Мельдахановой, к огромной скорби, безвременно ушедшей в начале сентября этого года. Ей были присущи все эти качества – разум, воля, совесть, а неизменной сферой ее деятельности была экономическая наука.