Впечатлений много не бывает

Цена таланта

Творческая активность столичных артистов в последние месяцы театрального сезона не снижалась, так как они продолжили готовить для зрителей приятные сюрпризы в виде новых сценических представлений. Одним из них стал спектакль «Ақан сері туралы аңыз» («Легенда об Ахане сері»), повествующий о трагической судьбе знаменитого акына, певца и композитора Ахана сері. Новая постановка в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова от режиссера Уланмырзы Карыпбае­ва создана по мотивам известного романа Сакена Жунусова «Ақан сері», в ней также можно найти отсылки к произведениям Магжана Жумабаева и Мухтара Ауэзова.

Не случайно в казахской литературе лирический образ степного творца, чьи песни получили распространение в народе, стал основой создания романа, драмы, поэмы, оперы и стихотворений.

Автор инсценировки Мирас Абил представил интересный взгляд на жизненный путь акына, певца-композитора, социальный строй и общественные нравы, характерные для ХІХ века. Виртуозный исполнитель, певец, поэт воспевал суровую действительность без прикрас. Главный герой в исполнении Илеса Копбосынова показан смелой и решительной личностью, вступившей в неравную борьбу с завистниками. Однако акына, верным спутником которого был иноходец Кулагер, не сломили удары судьбы, так как он находил спасение в творчестве, выражал всю боль от потерь и разочарований, протестовал против коварства и жестокости, требуя справедливости.

В череде трагических событий, связанных со смертью родных и близких людей, детально показан традиционный быт казахского народа, ассоциирующийся с некоторыми особенности менталитета. Проникновенно в творчестве акына звучит тема любви и светлых воспоминаний об Актокты, Батиме, Хадише, которым вполне возможно было суждено стать музами поэта.

Отметим, что особое место в спектакле занимает музыкальная часть, в том числе сцена айтыса и стилизованные танцы, где прошлое словно соединяется с современностью.

– Эта постановка представляет собой своеобразную фантазию на тему биографии любимого публикой степного певца-импро­визатора. К сожалению, его судьба сложилась весьма печально, поскольку он заплатил за свой талант высокую цену, оставшись в одиночестве. Невозможно за короткое время рассказать обо всех испытаниях, которые пришлось пройти гению на жизненном пути. Тем не менее мы попытались поискать свет в конце тоннеля. По крайней мере, наша команда стремилась передать всю яркую красоту и философскую глубину его богатейшего творческого наследия, – говорит режиссер Уланмырза Карыпбаев.

Исполнитель главной роли Илес Копбосынов признается, что играть на сцене историческую личность – двойная ответственность для любого актера.

По его словам, гражданская позиция Ахана сері четко прослеживается в его произведениях даже между строк.

Кроме того, зрителям было сложно сдерживать эмоции от мрачной, гнетущей атмосферы, когда были показаны сцены домашнего насилия и люди, собравшие на похоронах.

– Все знают, что у этих героев есть реальные прототипы, однако нам пришлось адаптировать некоторые моменты, чтобы донести до зрителей суть проблемы. Хадиша – одна из моих самых душевных и эмоциональных героинь. Она могла бы собраться с силами и достойно выйти из сложной ситуации, но, к сожалению, этого не произошло. Мне хотелось посвятить эту творческую работу женщинам, которые пострадали от семейно-бытового насилия. Многие не хотят смот­реть трагедии, потому что приходят в театр ради развлечений и отдыха. К сожалению, горькая правда такова, что нельзя забывать о темных сторонах жизни, – резюмировала актриса Енлик Айымгазы.

Под крышей дома твоего

Времена меняются, годы проходят, а квартирный вопрос по–прежнему способен портить людей. Незатейливую историю о том, как могут пересекаться судьбы нескольких поколений в одной отдельно взятой квартире, презентовали на сцене Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова на премьере драматической комедии «Жалдамалы пәтер» («Съемная квартира»). Над легкой и остроумной постановкой по мотивам пьесы Казыбека Аманжола артисты трудились на репетициях во главе с режиссером Акниетом Жаксыгали.

Новинка репертуара будет интересна всем без исключения горожанам, которые не понаслыш­ке сталкивались со всевозможными бытовыми пробле­мами. Перед внимательным взором зрителя проносятся события, разворачивающиеся начиная порядка пятидесяти лет назад, с 1975 года, и до наших дней. В однокомнатной квартире в центре города в разные периоды селились новые жильцы. Никто из них не знал, что в жилом пространстве площадью тридцать квадратных метров есть хозяин дома – Домовой.

В стенах старой квартиры хранятся тайны, он много лет наблюдает за ссорами, приступами ревности, расставаниями влюбленных пар, супружескими изменами, последствиями абъюзивных отношений, лудомании и рокового стечения обстоятельств, приведшего к суициду.

Среди сентиментальных короткометражек также особенно выделяется трогательная история о бездетной семье глухонемых людей, мечтающих воспитывать своего ребенка. Они заботливо опекают соседского мальчика, проявляя всю нерастраченную родительскую любовь и заботу по отношению к чужому чаду, используя при общении язык жестов.

– Над решением жилищных проблем люди задумывались во все времена. Здесь все действие разворачивается в одной квартире, поэтому многие детали выходят на первый план. Мы постарались разобраться, почему любящие люди вдруг перестают понимать друг друга, не ведут задушевные разговоры за столом. Без планшетов, смартфонов было больше живого общения, но не стоит ошибочно обвинять время. В любом случае можно договорится и найти компромисс. Взаимное уважение и терпение – фундамент, на котором строятся крепкие семейные отношения. В этом спектакле как будто больше превалирует женский взгляд, ведь, по сути, прекрасной половине человечества свойственна жертвенность. Это некий посыл к сильной половине человечества касательно распространенной идеологии феминизма, – констатировал режиссер Акниет Жаксыгали.

Одной из самых ярких находок можно назвать сюжетную линию с домовым, соединяющую воедино всю историю. Казалось бы, в знакомом интерьере привлекают внимание боксерская груша, картина Винсента ван Гога, которые умело используются в актерском ансамбле. Если поначалу к некоторым вещам можно относиться с иронией и юмором, то потом сцена скандала между Исмаилом и его женой Лией, которая после ДТП оказалась в инвалидном крес­ле, просто пробирает до слез.

– Персонаж Домового как неземного существа был мне интересен тем, что он вмешивается в личные дела людей, чтобы помочь им сохранить брак и наладить отношения. Это моя дебютная главная роль, до этого у меня были второстепенные герои и музицирование в разных постановках. При создании образа изучал разные материалы, смотрел фильмы, посвященные эзотерике. Как бы не хотелось верить в потусторонние силы, но все-таки находится место и для мистики, – говорит актер Акжол Амантай.

Со своим коллегой согласилась и молодая актриса Енлик Айымгазы.

– Истории судеб шести семей показаны в динамичном темпе, так как непросто наблюдать за бытовой темой. Моя героиня Лия вместе с мужем Исмаилом попадает в ДТП и остается прикованной к инвалидному креслу. Ее сильно угнетает то, что из-за нее любимый человек был вынужден сидеть в четырех стенах, и их отношения сильно испортились. В одиночестве ее гложут навязчивые мысли, она думает, что у супруга кто-то появился на стороне, так возникают необоснованные приступы ревности. Лия не ожидала услышать от него упреки. Ранее он никогда не повышал голос на любимую жену. Когда взаимные претензии накапливаются, она приходит в отчаяние, включает газ и совершает суицид, чтобы не быть обузой. К сожалению, для нее это было слишком тяжелое испытание, которое она не смогла достойно пройти, – подытожила она.

Отметим, что дополняют сценическое представление мелодии легендарной группы «Дос-Мукасан», в том числе лейтмотивом постановки служит знаменитая песня «Сағындым сені», вызываю­щая чувство приятной ностальгии по ушедшей эпохе.