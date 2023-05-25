Вперед во весь галоп!

В селе Бесколь на ипподроме «Құлагер» состоялось захватывающее зрелище с конными скачками. Так здесь стартовал летний скаковой сезон.

В программе спортивного праздника были торговая ярмарка и выставка прикладного искусства, но главное, конечно, это заезды орловских рысаков, байга и конные игры, в которых участвовали спортсмены из 13 районов области.

Конный спорт в Северо-Казах­станской области активно развивается. Благодаря усилиям влас­тей, спортивных организаций и энтузиастов конного спорта в регионе функционируют современные ипподромы.