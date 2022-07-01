Впереди встречи с избирателями

На совместном заседании палат Парламента председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подвел итоги работы второй сессии.

В своем выступлении спикер Мажилиса отметил, что парламентская деятельность в этот период была насыщена знаковыми событиями и судьбоносными решениями.

Высшим законодательным органом страны было проведено 4 совместных заседания палат, 42 пленарных заседания Мажилиса, на которых был рассмотрен 271 вопрос, а также 42 пленарных заседания Сената с обсуждением 148 вопросов.

Всего в текущей сессии в работе депутатов обеих палат Парламента находилось 127 законопроектов, из которых на сегодняшний день 78 приняты, 66 из них подписаны Президентом и вступили в законную силу.

Наряду с ними, по словам спикера Мажилиса, в течение сессии депутатами инициировано 27 законопроектов, 19 из которых к настоящему времени уже приняты, работа над остальными 8 продолжается.

Разработанные депутатами Парламента законы направлены на реализацию поручений Главы государства. В их числе законы «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казах­стан», по вопросам противодействия деятельности финансовых пирамид, «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Принят закон, направленный на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, благодаря которому порядка 13 тыс. родителей получат компенсацию 70% расходов на проживание и питание во время прохождения реабилитации их детей. Парламен­том принят также закон по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации.

Кроме того, отметил спикер Мажилиса, в прошедшей сессии Парламентом ратифицированы 27 международных договоров и межгосударственных соглашений, закрепляющих реализацию приоритетных задач внешней политики страны и направленных на укрепление сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.

Особое внимание парламентарии в прошедшей сессии уделили связям с избирателями и общественностью. Данная работа была направлена на выполнение соответствующего поручения Главы государства о необходимости установления содержательного диалога с граж­данами. В этих целях депутаты восемь раз выезжали в регионы, в ходе которых провели около 7 200 встреч.

– С целью получения исчерпывающих ответов на волнующие общественность вопросы парламентарии заслушали ответы членов Правительства о ходе решения актуальных проблем избирателей. К примеру, в Сенате обсудили причины и последствия наводнений в ряде регионов страны, «Программу повышения доходов населения до 2025 года». А в Мажилисе был рассмотрен вопрос совершенствования механизмов государственной поддержки агропромышленного комплекса. Такой формат работы позволит эффективно и своевременно решать актуальные проблемы. Мы продолжим эту практику, – сказал спикер Мажилиса.

Председатель Мажилиса отметил эффективное использование парламентариями формата депутатских запросов для решения актуальных вопросов, поднимаемых избирателями. Всего за рассматриваемый период в адрес Правительства и других государственных органов было направлено 494 депутатских запроса. При этом активно работали депутаты от всех трех парламентских фракций «AMANAT», «Ак жол» и Народной партии Казахстана, а также представители депутатских групп Ассамблеи народа Казахстана, «Жаңа Қазақстан» и «Өңір».

Кроме того, по словам Ерлана Кошанова, в ходе прошедшей сессии проведены три парламентских слушания по вопросам развития сельского хозяйства, перспективам развития водной отрасли Казахстана, а также на тему «Новый Казахстан: молодежь и модернизация».

В своем выступлении председатель Мажилиса отметил и создание при Мажилисе общественной палаты, в состав которой вошли общественники, представители неправительственных организаций и гражданского сектора. Данная инициатива реализована во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о переносе фокуса общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в Парламент. Кроме того, для оперативного реагирования на запросы граждан открыта общественная приемная Мажилиса. А в Сенате работает диалоговая площадка «Ұлттық мүдде».

Отдельное внимание в своей речи председатель Мажилиса уделил совместной работе Парламента с Правительством. В ходе прошедшей сессии в высшем законодательном органе страны проведено 14 правительственных часов с участием руководителей ряда министерств и ведомств.

В ходе совместного заседания Ерлан Кошанов рассказал и о достижениях по линии парламентской дипломатии. В течение сессии депутаты Парламента активно работали в рамках 13 международных парламентских организаций, приняли участие в 360 международных мероприя­тиях и взаимодействовали с 24 парламентами зарубежных стран.

В целом, подводя итоги работы Парламента VII созыва во второй сессии, председатель Мажилиса отметил, что такая последовательная работа будет продолжена и в следующей сессии.

– Мы придали особый импульс законотворческой работе. Сейчас важно сохранить эту динамику и в предстоящий период. На очередной парламентской сессии законотворческая работа будет направлена прежде всего на выполнение задач, поставленных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева, реализацию конституционных реформ. В частности, нам необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Глава государства поручил принять главные законы до конца года. Поэтому мы, депутаты, должны приступить к этой работе сразу после начала осенней сессии Парламента, – уточнил спикер Мажилиса.

В завершение заседания Ерлан Кошанов поблагодарил депутатов, членов Правительства, работников аппаратов обеих палат, экспертов, а также представителей средств массовой информации за совместную работу.

В заседании палат Парламента приняли участие Премьер-министр Республики Казахстан, председатели Конституционного совета, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии и Счетного комитета по контролю за исполнением рес­публиканского бюджета, члены Правительства, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту, руководство и сотрудники Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра, аппаратов палат Парламента.

Также на заседании депутаты поддержали предложение Президента о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН в ряде стран. Как отметил, оглашая предложение Главы государства, министр обороны РК Руслан Жаксылыков, до настоящего времени военнослужащие Вооруженных сил РК направлялись в миротворческие миссии ООН для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопаснос­ти в соответствии с постановлениями Парламента РК. С 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот Д’Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 520 казахстанских военнослужащих – в миссии временные силы ООН в Ливане в составе миротворчес­кого подразделения.

– На сегодня в миссии ООН в Западной Сахаре и временных силах ООН в Ливане проходят службу шесть и девять казах­станских военнослужащих соответственно. ООН дала высокую оценку уровню подготовленнос­ти наших военнослужащих и выразила готовность поддержать увеличение количества казах­станских миротворцев в миссиях ООН. Направление контингента в миротворческие операции ООН не только вносит значительный вклад в укрепление глобальной безопасности, но и способствует повышению авторитета и роли Казахстана на международной арене, – отметил глава Мин­обороны.

Руслан Жаксылыков подчерк­нул, что последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укреп­ления боевой выучки войск и получения практического опыта противодействия современным угрозам.

– В этом контексте считаю целесообразным расширить участие Вооруженных сил РК в миротворческих миссиях ООН в Центрально-Африканской Респуб­лике, Демократической Республике Конго и Мали. Казахстан готов выделить как отдельных служащих в качестве офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН. Пехотные, медицинские, инженерные, разведывательные подразделения, подразделения военной полиции. Полученный мировой опыт будет использоваться в совершенствовании боевой подготовки наших вооруженных сил и выработке предложений по дальнейшему развитию, – сказал министр.

По его информации, конкретные подразделения миссий ООН и сроки развертывания будут определены по итогам предстоящей работы секретариатом ООН, когда будет создана соответствующая нормативно-правовая база для каждой миротворчес­кой операции.

– Наряду с этим в соответствии с подпунктом 5 статьи 53 Конституции Республики Казахстан вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике, миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали, миссии временных сил ООН в Ливане, – заключил министр.

Предложение было поддержано депутатами Парламента. Так, депутат Мажилиса Айгуль Куспан отметила, что на фоне усиления геополитической напряженнос­ти в мире вопросы укрепления боевой выучки войск и получения практического опыта противодействия современным угрозам посредством участия в миротворческих миссиях ООН приобретают особое значение.

– Казахстан зарекомендовал себя в качестве ответственного участника международных усилий по обеспечению глобального мира и безопасности. В 90-е годы прошлого века мы впервые отправили миротворцев в Таджикистан. Наши военные успешно проходят службу в рамках миссий ООН в Ливане и Западной Сахаре. Закон «О миротворческой деятельности» закрепляет правовой механизм участия национального контингента вооруженных сил нашей страны в миротворческих операциях. На мой взгляд, сегодня Казахстан готов участвовать в миротворческих операциях как отдельными военнослужащими в штабах миссий ООН, так и подразделениями в различных регионах мира, – отметила депутат.

Парламентарии отметили, что полученный передовой опыт будет использоваться для совершенствования боевой подготовки наших вооруженных сил и выработки предложений по их дальнейшему совершенст­вованию.