В минувшее воскресенье в Зерендинском районе Акмолинской области состоялось важное для сельчан событие – первые прямые выборы главы района.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Претендентов на этот пост было трое. Предвыборная кампания велась на альтернативной основе. Кандидаты представили свои программы, активно встречались с жителями, обсуждали пути развития сельской территории, проблемы и возможные решения. И жители не остались в стороне.

На территории района работали 70 избирательных участков, в том числе три для граждан, находящихся вне места регистрации. Из 21 434 зарегистрированных избирателей многие пришли на участки с четким пониманием важности своего голоса. Люди голосовали не просто за фамилию в бюллетене, а за будущее своего района, за дороги, школы, развитие инфраструктуры и бизнеса.

Как сообщили в районной избирательной комиссии, по итогам голосования большинством голосов победу одержал 37-летний Асет Курмангожин, уроженец Зерендинского района, выдвинутый партией «Amanat». До избрания он работал заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области. Выборы прошли в спокойной обстановке, с высоким уровнем гражданской активности.