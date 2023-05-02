Врачи Астаны провели операцию ребенку с редким синдромом Рапунцель

Названный в честь длинноволосой героини сказок Рапунцель, этот синдром является крайне редким заболеванием, при котором человек заглатывает волосы. В результате они скапливаются в неперевариваемую волосяную массу в желудочно-кишечном тракте и возникает непроходимость. Такую «волосяную опухоль» удалили ребенку в Многопрофильной городской детской больнице №2 в Астане, передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

«Это заболевание является достаточно редким. Большое количество скопившихся в желудке спутанных волос приводит к образованию трихобезоара, или «волосяной опухоли», постепенно «закупоривая» желудок и вызывая его непроходимость. По форме такая опухоль повторяет форму желудка с длинным хвостом, доходящим до тонкой кишки. Согласно научным данным, семьдесят процентов пациентов с синдромом Рапунцель составляют женщины моложе двадцати лет», - отметил заведующий отделением плановой хирургии МГДБ №2 Азамат Оразалинов.

По его словам, девочки чаще подвержены синдрому Рапунцель, чем мальчики. Женские волосы обычно длиннее мужских, поэтому имеют большую вероятность задерживаться на слизистой оболочке желудка. Опухоль увеличивается в объемах по мере того, как ребенок заглатывает волосы, и они скапливаются в неперевариваемую волосяную массу.

«Существует множество теорий, объясняющих появление у пациентов симптомов трихофагии, то есть поедания волос. Например, детский негативизм, как средство борьбы со стрессом, хроническое недоедание или влияние культурных традиций. Трихофагия и пикацизм (извращение аппетита и неконтролируемое желание к поеданию несъедобных предметов) встречается у людей с острой нехваткой железа в организме. В некоторых описанных наукой случаях синдрома Рапунцель выдергивание и поедание волос прекратились после принятия пациентом железосодержащих препаратов или прохождения курса лечения от целиакии.

При исключении потенциальных причин данного недуга необходима обязательная комплексная помощь психолога. К сожалению, в большинстве случаев хирургическое вмешательство остается единственным эффективным методом единовременного извлечения волосяной опухоли и восстановления проходимости желудочно-кишечного тракта», - добавил врач.

Родители ребенка, поступившего в больницу, сначала обратились в поликлинику, где была проведена процедура ФГДС.

«Ребенку 15 лет, он из Атырауской области, на данный момент живет в Астане, жаловался на периодические боли в животе и рвоту после приема пищи. При обследовании выявлен трихобезоар желудка. Ребенка направили в нашу больницу, где в нашем отделении плановой хирургии была произведена операция - лапаротомия, гастротомия, удаление трихобезоара желудка. Оперировал главный внештатный детский хирург Астаны Ринат Байгиреев», - подытожил Азамат Оразалинов.