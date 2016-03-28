​Все будет в шоколаде

Согласно стратегическим планам экономического и социального развития сфера туризма в Мангистауской области является одной из приоритетных. Полгода назад НПУ «Эко Мангистау» при поддержке Программы развития ООН в Казахстане приступило к реализации проекта «Зеленые» технологии и туризм: от бизнес-идеи к реализации». Он направлен на помощь жителям Мангистау в развитии малого и среднего бизнеса в сфере туризма и инновационных «зеленых» технологий. Предпринимателям предоставляется беспроцентный займ на 12 месяцев.

Заявку на участие в специально созданную комиссию подала в числе многих и предприниматель Марина Жиркова. Она выступила с идеей создания Музея истории шоколада. Он должен быть расположен при мастерской шоколада, а это значит, что на экспонаты можно не только любоваться, но и попробовать их, и купить.

– Идея заинтересовала комиссию. С открытием Музея истории шоколада Актау станет еще более привлекательным для туристов. Мало таких мест, откуда можно привезти не только магнит на память, но и настоящий сладкий сувенир, «рассказывающий» о городе, – говорит руководитель проекта Кирилл Осин.

Директор музея Марина Жиркова по специальности шоколатье, прошла обу­чение в Москве. Все сладкие фигурки сделаны ею.

– В нашем музее мы расскажем, где и как появился шоколад, о бобах, о семенах, обо всем, что касается этого лакомства. Будет очень интересно и занимательно, – обещает М. Жиркова.

В музее уже сегодня можно увидеть необычные творения: шоколадных лебедей, каравеллу (символ города у моря), шоколадные картины и многое другое. К примеру, на создание шоколадной туфельки уходит почти три дня. Она довольно тяжелая, так как не полая внутри, а полностью заполнена шоколадом.

Шоколад, из которого создаются экспонаты, бельгийский и колумбийский. Это, по словам Марины Жирковой, показатель высокого качества.

Профинансирована «сладкая» идея на сумму 1 млн 200 тыс. тенге. Этот проект не только туристический, но и социально значимый. В музее планируют проводить мастер-классы для маленьких сладкоежек. Для особенных деток такие занятия будут бесплатными.