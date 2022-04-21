Общество
Все ли социальные подарки недропользователей Карагандинской области идут по назначению?
Ульянкина Елена
собкор по Карагандинской области

За последние четыре года крупными недропользователями Карагандинской области в рамках меморандумов о сотрудничестве, заключенных с властями региона, было запланировано выделить более 6 млрд тенге на реализацию различных социально важных проектов. Но все ли деньги пошли по назначению?

Карагандинская область – крупнейший по территории и богатейший по запасам полезных ископаемых регион Казахстана. Здесь работает едва ли не самое большое количество недропользователей. Они добывают уголь и руду, выплавляя железо, медь, цинк, свинец, марганец, серебро, золото.

Вгрызаясь в земные недра, горнорудные предприятия, конечно же, наносят ущерб природе. И чтобы хоть как-то его компенсировать, производят отчисления в бюджет, а также, заключая меморандумы с властью, выделяют деньги на реализацию важных для местного населения проектов. Это сегодня принято называть «социальной ответственностью бизнеса».

Надо отметить, что крупные недропользователи Карагандинского региона подпадают под инициативу прозрачности добывающей отрасли (ИПДО), к которой Казахстан присоединился в 2007 году. Это международный стандарт управления нефтью, газом и прочими минеральными ресурсами. В его рамках предприя­тия обязаны отчитываться о налоговых и неналоговых отчис­лениях в бюджет, в том числе и по статье «на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры».

Радует, что многие предприя­тия Карагандинской области это требование соблюдают. Их взносы в бюджет растут. К примеру, в 2019 году природопользователи перечислили в казну на развитие региона 1,48 млрд тенге, а в 2021-м – 1,733 млрд.

По данным Единой госсистемы управления недропользованием РК, производитель меди, ТОО «Корпорация «Казахмыс» в 2019 году перевела в бюджет 771,3 млн тенге. Угледобывающая компания «Шубарколь комир» в 2020 году перечислила 225,6 млн тенге.

Но все ли промышленные гиганты делятся своими доходами с государством? К примеру, в отчетах владельца шахт и металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» за последние пять лет в графе «отчисления на социально-экономическое развитие региона» стоит «0».

Но позволяет ли это делать какие-то однозначные выводы о компании? Может, она направляла свои деньги на воплощение социальных инициатив напрямую, а не через госбюджет?

Обычно недропользователи, чтобы задекларировать свои намерения, заключают меморандумы с местными властями. Информацию о них корреспондент «Казправды» запросила в управлении экономики. Оказалось, что за последние четыре года в Карагандинской области меморандумов заключено на внушительную сумму – более 6 млрд тенге.

К примеру, в 2018 году было заключено всего два меморандума о взаимном сотрудничестве – с АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Казцинк». Обязательства по ним потянули на более чем 2 млрд тенге. Компания «АМТ» обязалась построить в Темиртау, жители которого дышат пылью и сероводородом от металлурги­ческого комбината, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Два первых объекта уже сдали в экс­плуатацию, а вот обещанного садика до сих пор нет.

С меморандумом, заключенным с «Казцинком», тоже не все гладко. Обещанную в его рамках сумму сократили – с 1,484 млрд до 1,273 млрд тенге. Деньги израсходовали на благоустройство поселка Жайрем, в котором живут большинство рабочих Жайремского ГОКа, принадлежащего компании. За счет недропользователя здесь построили мечеть, отремонтировали школу, детский сад, больницу, дом культуры, здания полиции и акимата, а также открыли социальный продуктовый магазин.

Ради справедливости следует сказать, что в 2019 году недропользователь все-таки выделил недостающую сумму, и даже чуть больше – 230 млн тенге. На них отремонтировали поселковую котельную, выплатили премии врачам, установили уличные фонари, купили уголь для отопления жилых домов и спецтехнику для коммунальной службы. Местные жители видят, как улучшается облик их родного Жайрема.

– За три года наш поселок изменился к лучшему, – высказывает мнение учитель жайремской средней школы № 10 Лаура Абишева. – Привели в порядок акимат. Раньше было страшно на него смотреть. На дорогах сделали освещение и ограждение. В школе провели хороший ремонт. Оборудовали спортзал, столовую, сделали санузлы, которых раньше не было. Видно, что «Казцинк» уделяет внимание Жайрему.

В 2020 и 2021 годах акимат ­Карагандинской области заключал по два меморандума с одними и теми же компаниями – «Казцинком» и Eurasian Resources Group. В общей сложности они выделили на осуществление социальных проектов 2,7 млрд тенге.

За счет группы компаний ERG в Караганде построили Центр настольного тенниса, отремонтировали дороги поселка Шубарколь, купили медицинское оборудование для центральной больницы поселка Атасу и установили детские площадки в поселке Кызылжар Жанааркинского района. В общем, всю прописанную в меморандуме сумму освоили.

А вот ТОО «Казцинк» финансирование своих социальных проектов в 2021 году урезал. Ожидалось, что предприятие потратит на нужды поселка Жайрем 585,9 млн тенге, но получилось только 451,1 млн. Эти деньги пошли на ремонт ЦОНа и спорткомплекса «Металлург», починку крыш семи жилых домов, покупку пяти камер видео­наблюдения и двух базовых станций сотовой связи.

В планах был один «зеленый» проект: недропользователь собирался посадить хвойную рощу в Жайреме. Но позже его, оцененного в 3,4 млн тенге, вычеркнули из списка и заменили покупкой электродвигателя для Тузкольского водозабора. Это важнее. Ведь в поселке проблемы с подачей питьевой воды.

– Понимаете, системообразую­щие предприятия не обязаны заключать с нами меморандумы и выделять деньги, – объяс­няет начальник управления экономики Карагандинской облас­ти Азамат Муканов. – Это их добрая воля. Да, есть понятие «социальная ответственность». Но часто люди неправильно его толкуют. Они думают, что нед­ропользователи им обязаны, потому что они, мол, обогащаются, используя наши природные ресурсы. Я считаю, что при такой позиции конструктивного диалога с бизнесом не получится. Сегодня предприятия по большей части выполняют прописанные в меморандумах обязательства. Ведь от этого зависят их имидж и отношения с местным населением.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что спонсорская помощь недропользователей Карагандинского региона идет по назначению. Другое дело, что некоторые социальные проекты долго не воплощаются в жизнь, как например, затянувшееся строительство обещанного четыре года назад детского сада в Темиртау.

Или оговоренные в меморандуме суммы потом урезаются, а социальные проекты меняются, как это произошло с хвойной рощей в поселке Жайрем. Все это вызывает недовольство людей. А они, если рассуждать по справедливости, имеют право на компенсацию за то, что вынуждены жить в зоне шахтной подработки, дышать пыльным воздухом и пить воду с неприятным запахом.

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