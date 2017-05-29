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​Все оттенки моря
Ольга Золотых, Мангистауская область

Акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову презентована концепция архитектурного освещения Актау, разработчиком которой стала казахстанская компания OLYMP UNION.

Концепция архитектурного освещения предполагает создание единого общегородского ночного облика Актау. Грамотно организованная подсветка выполняет не только декоративно-художественную и эстети­ческую функции, но послужит улучшению микроклимата городской среды, снижению гомогенности уличного осве­щения за счет использования источников света разных цветов. Кроме того, активное уличное освещение будет способствовать снижению криминальной активности и уменьшению количества актов вандализма.

В концепции заложены стандарты и нормативы, в рамках которых будут осуществляться все проекты архитектурного освещения Актау. В качестве основных цветов для подсветки выбраны холодные оттенки синего и голубого, а также теплый желтый. Выбор такой цветовой схемы призван подчеркнуть уникальное расположение прикаспийского города-порта и навевать ассоциа­ции с морем и солнцем.

В проекте фигурируют визуа­лизации значимых городских объектов. В частности, представлен дизайн-проект освещения объектов площади Астаны и значимых элементов застройки вдоль проспекта Президента республики. В числе световых доминант фигурируют здание компании «Казмортрансфлот» и КГУТИ им. Ш. Есенова.

Для реализации проекта будут использованы исключительно современные технологии. Светодиодные источники на данный момент не имеют конкуренции как самые экономичные и экологичные. В частности, по показателям экономии электроэнергии они превосходят лампы накаливания, натриевые и галогенные источники приблизительно в 10 раз.

Как отметил Ералы Тугжанов, подсветка зданий государственных учреждений будет профинансирована за счет госбюджета, сооружений субъектов частного бизнеса – бизнес-центров, гипермаркетов, гостиниц – за счет собственных средств владельцев. Уже определены 55 объектов первой очереди, с которых начнется внедрение концепции.

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