Все по уму

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Флора Левина

IT-колледж откроют в облас­ти Абай.

фото из архива "КП"

Об этом сообщил аким региона Нурлан Уранхаев в ходе посещения Центра компетенций Колледжа радиотехники и связи в Семее. В центре учащиеся колледжа разрабатывают новые цифровые проекты, мобильные приложения, которые актуальны в быстро меняющемся современном мире. Ежегодно ребята завоевывают призовые места на чемпионатах WorldSkills. Главе региона они представили свой собственный проект «умного дома», реагирующего на голосовые команды. Нурлан Уранхаев предложил студентам места для прохождения производственной практики. По его словам, специалистам IT-профиля необходимы не только теоретические знания, но и хорошая практика.

Весной этого года в Семее планируется открытие Высшего IT-колледжа. Сейчас в здании будущего учебного заведения идет ремонт. По информации пресс-службы акима области Абай, в колледже будет внедерена система «умного» отопления и освещения. Не исключено, что в разработке проекта примут участие и сами студенты.

#область Абай #Образование #IT-колледж

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