Все работы хороши

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Марина Демченко

Меры, предпринимаемые в рамках комплексного плана по реализации Программы повышения доходов населения до 2025 года, обсудили в столице на совещании
под председательством заместителя
Премьер-министра Ералы Тугжанова.

В совещании приняли участие руководители центральных и местных госорганов, представители Фонда национального благосостояния «Самрук-Ка­зына» и его портфельных компаний, эксперты, общественные деятели. Как подчеркнул в ходе встречи вице-премьер, являясь системообразующей структурой национальной экономики, АО ФНБ «Самрук-Казына» принимало непосредственное участие в разработке программы повышения доходов населения.

В первую очередь Ералы Туг­жанов подчеркнул важность создания новых рабочих мест и повышения зарплаты более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора и производственного персонала предприятий.

О мерах, предпринимаемых Министерством энергетики по исполнению пунктов 10 и 11 программы («Создание новых рабочих мест путем локализации новых производств и технологий, необходимых для нефтегазовой отрасли» и «Создание новых рабочих мест через повышение местного содержания путем стимулирования к проведению проектных работ на крупных нефтегазовых проектах РК»), доложил министр Болат Акчулаков. По его словам, имеются возможности для увеличения доли местного содержания в товарах (на сегодня 24,3%). Для этого министерством осуществлены две инициативы. Первая – создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, который ведет работу по увеличению выпуска местных товаров для нужд трех крупных операторов (Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и Норт Каспиан Оперейтинг. – Прим. Авт.). Что касается второй инициативы, то, как сообщил министр, компания «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед республикой предусматривает выделение 248,5 млн долларов на проекты на территории Казахстана.

Помимо этих проектов Мин­энерго ведет работы по созданию нефтегазохимического кластера. Предусматривается строительство семи объектов в Атырауской и Западно-Казахстанской областях, при этом будет создано 2,5 тыс. постоянных и 12 тыс. временных рабочих мест в 2022–2025 годы. Рабочие места будут созданы и при модернизации существующих электростанций путем исполнения 13 инвестиционных соглашений, заключенных министерством. Намечено ввести в эксплуатацию 1 600 МВт дополнительных мощностей.

В рамках усиления электрических сетей Западной зоны единой электроэнергетической системы Казахстана АО KEGOC начато строительство второй цепи транзита 220 кВ между Западно-Казахстанской и Атырауской областями. Будет проведена реконструкция кабельных сетей Алматы. Планируется, что в данных проектах будет задействована 21 тыс. казахстанских рабочих (1 008 постоянных⁄20 тыс. временных рабочих мест).

Председатель правления ФНБ Алмасадам Саткалиев отметил, что «Самрук-Казына» остается крупнейшим работодателем в Казахстане. В рамках программы предусмотрено повышение заработной платы 2,8 млн работников за счет установления обязательств компаниям, получающим поддержку от государства. Для повышения доходов населения необходимо осуществить ряд системных мер. В частности, локализовать новые производства по 19 видам востребованных товаров, запустить четыре завода неф­тегазовой отрасли по созданию смежных производств 37 отечественных товаропроизводителей (трубы, насосы, тара, бутылочная продукция, геотекстиль, холодильники и кондиционеры). Вокруг 50 крупных предприятий-недропользователей будут организованы «пояса» малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательства и получить гарантированный рынок сбыта товаров, а также повысить производительность.

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