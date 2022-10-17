Все возможности диалога

В условиях непростой международной повестки дня Астана подтверждает свое звание главной диалоговой площадки Центрально-Азиатского региона. Доказательство этому – сразу три саммита, которые прошли в столице Казахстана на прошлой неделе.

Высокопоставленные представители порядка 50 стран, включая 11 глав иностранных государств, встретились на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). На высшем уровне прошли саммит СНГ и встреча в формате «Центральная Азия – Россия». Главный лейтмотив всех этих переговоров – неук­лонное возрастание значения Центрально-Азиатского региона в решении важных вопросов в политическом, экономическом и социальном измерениях современного миропорядка.

СВМДА включает в себя 28 государств (учитывая присоединившийся на Астанинском саммите Кувейт), организация охватывает 90% стран азиатского континента. Этот масштабный проект был инициирован Казахстаном в 1992 году, и саммит в Астане был в том числе приурочен к 30-летию совещания. Его итоги свидетельствуют о том, что сегодня казахстанская столица в сложном геополитическом противостоянии интересов способна сохранять нейтральный статус опытного переговорщика и пользуется доверием в этом качестве.

Измерения безопасности

Положительная и поступательная динамика в развитии и расширении СВМДА подтверж­дает востребованность идей, заложенных в основе организации. Привлекательной ее сегодня, особенно для вступления новых членов, по мнению эксперта ИМЭП Ерсултана Жансейтова, делает именно соблюдение базовых принципов.

– Во-первых, это консенсусное принятие решений, что подразумевает соблюдение интересов абсолютно каждого члена организации. Ну а во-вторых, добровольность исполнения обозначенных мер доверия, – комментирует эксперт. – В последние годы СВМДА значительно повысила свою узнаваемость на международной арене благодаря востребованности для своих государств-членов и активному использованию ими этой площадки как арены для многостороннего политического диалога и практического международного сотрудничества по вопросам безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами, экономического взаимодействия, охраны окружающей среды, развития гуманитарной сферы.

Обращаясь к участникам совещания, Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил важные векторы для дальнейшего развития организации во всех этих измерениях.

В экономическом направлении, принимая во внимание проблемы разрывов в глобальных цепочках поставок, последовавших за пандемией коронавируса и событиями в Украине, казахстанский лидер предложил учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимо­связанности для формирования эффективных транзитно-транс­портных коридоров. Другим важным событием стало учреждение Фонда СВМДА, цель которого – создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию.

– Также Касым-Жомарт Токаев предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку, – говорит эксперт ИМЭП. – Подобная трансформация будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках СВМДА. А что касается вопросов экологии, Президент отметил, что изменения климата приводят к стихийным бедствиям, ставшим все более непредсказуемыми и катастрофичными.

В 2021 году в Азии от них пострадали 57 млн человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП.

В решение неотложных воп­росов окружающей среды, по мнению Ерсултана Жансейтова, призвана внести свою лепту Конференция высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА, которую Глава государства предложил провести в 2024 году в Астане. Ее результаты могут стать основой для создания Совета организации по вопросам сотрудничества в сфере экологии.

– Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но остается уязвимой в данной сфере. Глава государства отметил необходимость выработки унифицированных подходов к оценке соответствия значимых продуктов нацио­нальным стандартам, а также создания «зеленых коридоров» между государствами – членами СВМДА для данной категории товаров. Ну а самое главное – экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов, – считает эксперт ИМЭП.

А значит, актуальность СВМДА в современном мире будет расти с каждым годом.

Центр притяжения – Центральная Азия

Последний раз Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии собиралось в 2019 году. Тогда, как написал в своем Telegram-канале политолог Никита Шаталов, «мир еще не был «сломан» – пандемия начнется через год, а когда мы более-менее от нее оправимся, случится война в Украине». Ко всему прочему добавились армяно-азербайджанский конфликт, который, надеемся, постепенно переходит в стадию урегулированных, и таджико-кыргызские военные столкновения на границе. В 2019 году совещание не выглядело большим мероприятием, зато сейчас все понимают его масштаб.

Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе соглас­ны с тем, что СВМДА уже функцио­нирует де-факто как организация. И поэтому ее переход на новый этап институционального развития повысит статус совещания, укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень.

В условиях стремительной деградации прежней архитектуры международных отношений и роста конфронтационности и блоковости международное сообщество остро нуждается в новой системе отношений, которая бы предлагала единые и равные для всех правила поведения.

И нынешняя встреча в Астане, по словам Ерсултана Жансейтова, подтвердила, что уникальным формат СВМДА делает тот факт, что его членами являются страны, имеющие принципиальные и непримиримые разногласия, их представители участвуют в общих заседаниях, сидят за одним столом переговоров. В этой связи формат совещания имеет большой потенциал для превращения во влиятельную международную организацию, что подтверждает принятое по итогам саммита Астанинское заявление о начале трансформации СВМДА.

Прогноз о том, что XXI столетие станет веком Азии, гармонично сочетается с ростом авторитета совещания. О роли Азии в мировых процессах говорили и на саммитах СНГ, и «Центральная Азия – Россия».

– Следует отметить, что инициатором повышения уровня многосторонних отношений до формата саммитов здесь стала российская сторона, – комментирует эксперт ИМЭП Ерсултан Жансейтов. – В настоящее время регион Центральной Азии становится зоной повышенного интереса со стороны ведущих мировых держав. Так, в 2015 году США инициировали диалог со странами ЦА в формате С5+1, а в текущем году с аналогичным предложением выступил Китай. В этой связи Россия, учитывая свои исторические, а также тес­ные экономические и политические связи, тоже решила повысить уровень собственных взаимоотношений с пятью цент­ральноазиатскими странами.

Этапы интеграции

Исторические связи между участниками союза независимых государств действительно очень прочны. Сложившаяся общность языков, культур и традиций государств Центральной Азии дополнялась доставшейся от Советского Союза единой инф­раструктурой и системой экономических взаимоотношений. Интеграционные процессы в регионе начались после распада Советского Союза, когда, с одной стороны, всем государствам было выгодно сохранить оставленное наследство, а с другой – возник­ла необходимость понять, как выстраивать взаимодействие теперь, когда каждый сам за себя и нет управленцев из центра.

Первая консультативная встреча глав государств ЦА состоялась 13 декабря 1991 года в Ашхабаде, и главным вопросом на ее повестке стал выбор, по какому пути пойти: объединиться в официально оформленную конгломерацию, ведь за десятилетия нахождения в составе Союза все уже привыкли к основам ведения совместного хозяйства, или самостоятельно выстраивать связи в новых для всех экономических и политических условиях.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смог уговорить лидеров тюркских и славянских республик учредить СНГ с равноправными полномочиями всех участников. Это событие произошло в Алматы 21 декабря 1991 года. А в 1993 году страны региона все же решили создать организацию регионального партнерства.

Второй этап региональной интеграции начался в 2016 году. Разобравшись с проблемами первых лет суверенитета, укрепив внутренние и международные позиции, главы государств Цент­ральной Азии решили возобновить консультативные встречи. Первая такая встреча состоялась в 2018 году в столице Казахстана. Состоявшиеся переговоры многие тогда назвали историческими, поскольку они начали формирование новой региональной идентичности.

Саммит «Центральная Азия – Россия» в этом ключе – один из векторов совместной работы для решения существующих проблем.

– Одним из наиболее острых и актуальных вопросов сегодня является скорейшее и мирное разрешение территориальных споров между Таджикистаном и Кыргызстаном, – говорит экс­перт ИМЭП Ерсултан Жансейтов. – Президент Республики Казах­стан Касым-Жомарт Токаев вновь отметил на саммите, что данный вопрос может быть решен исключительно путем мирных переговоров и на основе международного права.

А тот факт, что по итогам состоявшегося диалога было принято Совместное заявление, где отражены все ключевые сферы взаимодействия стран ЦА с Россией, свидетельствует об уже сложившейся за последние десятилетия единой позиции стран региона.

– В целом выстраивание Россией отношений с республиками Центральной Азии в формате С5+1 является признанием со стороны Москвы успехов региональной интеграции. Выступая в подобном формате, каждая отдельная страна Центральной Азии значительно усиливает собственные переговорные позиции с ведущими мировыми державами. В этой связи государствам региона следует и дальше проводить курс на региональную кооперацию и интеграцию, а также выстраивать скоординированные позиции по общим ключевым вопросам, – подыто­живает Ерсултан Жансейтов.