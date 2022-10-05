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Все звезды в Астане
Кошкарбек Тусипов

В столице Казахстана мировые звезды тенниса помимо игр принимают участие и в различных акциях, в том числе
и благотворительных.

Астана продолжает встречать звездных участников турнира ATP 500 Astana Open. В преддверии своих матчей теннисисты выделили время на социальные мероприятия. Одними из первых со спортивными звездами познакомились дети и родители, посещающие столичный центр «Асыл Мирас». Подобные центры для детей с аутизмом открыты Фондом Булата Утемуратова в десяти городах Казахстана.

Так, президент Федерации тенниса и учредитель фонда показал центр первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу, 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке Канады Феликсу Оже-Альяссиму и четвертой ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву.

В ходе экскурсии гостям рассказали о ранних признаках аутизма и важности своевременной диагностики. Во всех центрах «Асыл Мирас» открыта программа ранней поддержки как раз для совсем маленьких детей – до 3 лет. Малышей и родителей учат понимать друг друга, даже если ребенок не говорит, справляться с кризис­ными ситуа­циями, играть со сверст­никами и многому другому. Вовремя полученная коррекционная помощь повышает шансы ребенка на самостоятельную и полную взрослую жизнь. На память о визите гости получили в подарок картины, нарисованные детьми.

Также в рамках турнира серии ATP 500 Astana Open Федерация тенниса Казахстана провела встречу воспитанников республиканских теннисных центров из всех регионов республики с топовыми игроками турнира под названием Kids Day. В мастер-классе приняли участие казах­станские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов, 18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов, сильнейшие теннисисты в парном разряде немецкие игроки Кевин Кравиц, Андреас Мис и Тим Пуец, новозеландец Майкл Винус и поляк Лукаш Кубот.

Мастер-класс прошел в два этапа: первыми на корт вышли участники фестиваля «цветных мячей» до 10 лет, который ежегодно проводят в столице, во второй части участвовали спортсмены постарше.

– Такого рода мероприятия дают детям отличную возможность пообщаться с нами, поиграть, понять, что мы тоже прошли весь этот путь, чтобы стать профессиональными спорт­сменами. Из-за графика и частых разъездов не всегда удается принимать участие в подобных событиях, но как только выдается возможность, мы всегда рады поделиться опытом с детьми, – отметил после занятий Александр Недовесов.

– В преддверии крупных теннисных турниров мы стараемся проводить мастер-классы для детей. На моей памяти это самое масштабное мероприятие: приехали дети и тренеры из разных регионов Казахстана, чтобы насладиться игрой лучших теннисистов мира, а также поиграть с нами, профессионалами. Я в детстве даже мечтать не мог о встрече со своими кумирами на корте, – в свою очередь подчерк­нул Андрей Голубев.

В завершение мероприятия воспитанники сделали памятные фото и задали вопросы звез­дам тенниса. Именитые игроки пожелали ребятам успехов, а также отметили высокую организацию турнира Astana Open и сильный состав участников соревнования.

А теперь перейдем непосредственно к турниру. Вторая ракетка России и девятый в мировом рейтинге Андрей Рублев стартовал с победы на турнире в Астане. Он обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась один час и десять минут. Во втором круге Рублев сыграет с китайцем Чжаном Чжичженем, который в первом круге одолел россиянина Аслана Карацева – 4:6, 6:4, 6:1.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уступил в первом круге ATP 500 Astana Open. 13-я ракетка мира встречался с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Матч длился один час и 55 минут и завершился победой испанца со счетом 6:4, 7:6. Следующим соперником Баутис­ты-Агута станет испанец Алехандро Давидович Фокина или россиянин Павел Котов.

– Я впервые в Казахстане. Рад своей победе над игроком
из топ-20. У меня былая хорошая тактическая и агрессивная игра. По сравнению с другими теннисными аренами здесь, на центральном корте, покрытие медленное, что мне, безусловно, помогло. У Феликса мощная подача, но мне удалось справиться с этим, наладить игру на приеме и одержать победу, – отметил в послематчевом интервью Роберто.

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