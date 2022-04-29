Всем в очередь!

Восстановить в очереди на получение квартир 49 детей-сирот удалось прокурорским работникам Петропавловска. Вне очереди, как выяснилось, они оказались из-за… техничес­кой ошибки.

«Одной из основных причин недоразумения явилась техническая ошибка при переводе очередников из местной базы данных постановки на учет жилья в республиканскую», – пояснил заместитель прокурора Петропавловска Кайсар Абишев.

Впрочем, не обошлось и без человеческого фактора. Как говорит Кайсар Абишев, когда списки очередников актуализировали, то могли неправильно галочку поставить, мол, «получил и не нуждается». Рассматривается вопрос дисциплинарной ответст­венности виновных лиц. Соответствующий прокурорский акт находится на рассмотрении в акимате города, где проведут служебное расследование и определят меру наказания.

В очереди на жилье в Петропавловске стоят около 15 тыс. человек, в том числе 1 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.