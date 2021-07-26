Культура
Вслед за Тарантино: казахстанский фильм примет участие в престижном фестивале в Канаде
Короткометражный фильм «Мерген» режиссера-дебютанта Райымбека Альжанова примет участие в конкурсной программе одного из самых престижных смотров жанрового кино – международного фестиваля фильмов Fantasia, который пройдет с 5 по 25 августа в Монреале (Канада), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.    

Фильм произведен АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

«Мы очень рады, что мировая премьера нашего фильма состоится на фестивале Fantasia. Картина была отправлена на фестиваль прямиком с монтажного стола. Я выражаю благодарность всей съемочной группе, которая помогла мне воплотить в жизнь задуманную идею», - сказал режиссер Райымбек Альжанов.

Действие картины «Мерген» разворачивается в XVII веке, когда на просторах Великой степи шла война. Сюжет фильма расскажет о мальчике по имени Мерген, который, несмотря на свой юный возраст, взялся за оружие, чтобы защитить свою семью, брошенную родным аулом.



Главную роль в фильме исполнил Алихан Аби. В картине также задействованы известные актеры Райхан Айткожанова и Дулыга Акмолда. Съемки короткометражного фильма прошли в Тургеньском ущелье Алматинской области, а также в павильонах киностудии «Казахфильм».



Фестиваль Fantasia традиционно считается одним из главных мировых киносмотров жанровых картин. В разные годы в рамках этого кинособытия проходили североамериканские премьеры «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино и «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова, а также мировая премьера одной из частей франшизы «Пункт назначения».



Стоит отметить, что наряду с казахстанской картиной в конкурсе короткометражных фильмов Radical
spirit поборются еще пять картин из Великобритании, Мексики, Австралии, США, Китая и Южной Кореи.



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