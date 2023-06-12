Вспомним всех поименно... Статьи 12 июня 2023 г. 2:30 196 Вчера стали известны имена 14 погибших при пожаре в Абайской области. Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова опубликовала фотографии погибших при пожаре в Абайской области лесников на странице в Facebook. «Мы скорбим… 8 июня в 22 часа мы потеряли связь с 14 работниками Новошульбинского филиала ГЛПР Семей Орманы. 9 июня в 13 часов нам сообщили, что найдены трое погибших… Мы надеялись на чудо, но оно не случилось. Сегодня нашли тела оставшихся 11 пропавших. Давайте их запомним», – написала министр. Свои соболезнования родным и близким погибших сегодня передают все жители Казахстана. #Семей #ЧС #пожар #лес #РК #имена #Семей орманы #работники #утрата #траур