Вспомним всех поименно...

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Вчера стали известны имена 14 погибших при пожаре в Абайской области.

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова опубликовала фотографии погибших при пожаре в Абайской области лесников на странице в Facebook.

«Мы скорбим… 8 июня в 22 часа мы потеряли связь с 14 работниками Новошульбинского филиала ГЛПР Семей Орманы. 9 июня в 13 часов нам сообщили, что найдены трое погибших… Мы надеялись на чудо, но оно не случилось. Сегодня нашли тела оставшихся 11 пропавших. Давайте их запомним», – написала министр.

Свои соболезнования родным и близким погибших сегодня передают все жители Казахстана.

#Семей #ЧС #пожар #лес #РК #имена #Семей орманы #работники #утрата #траур

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