Встречаться «без галстуков»

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Асет Сыздыков

Министерство внутренних дел рассмотрит возможность вернуть практику регулярных офлайн-брифингов для журналистов.

фото из архива "КП"

Пресс-служба МВД пригласила журналистов на встречу «без галс­туков». Представителей медиа приветствовал заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков, который заявил о важности налаживания контакта между полицией и СМИ.

– Все мы хотим жить в безопасной стране. Нас, сотрудников органов внутренних дел, много. Но без вашей помощи по информированию населения о работе полиции не обойтись. Поэтому предлагаем тес­но взаимодействовать с нашими структурами, – подчеркнул Айдар Сайтбеков.

В свою очередь официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев рассказал о новых подходах по предоставлению информации СМИ. В частности, ведомство отходит от подготовки длинных и официальных видеороликов.

– Журналисты и блогеры отмечали, что наши ролики скучные и длинные. Поэтому мы переходим на «вирусные» ролики продолжительностью до минуты. У нас, возможно, где-то не хватает креатива, поэтому призываем вместе создавать такой контент и обмениваться информацией. Как сказал Глава государства, повышение правовой грамотности общества – не только задача госор­ганов, а общая цель всего гражданского общества, – призвал официальный представитель ведомства.

В своей информационной работе МВД введет новые рубрики: «Сказано – сделано», «Важно знать», «Наша полиция». Важным пунктом информационной политики ведомства становится и инклюзивность.

– В наших новостях обязательно используем сурдоперевод. Плюс в ведомственных учебных заведениях сотрудников обучают языку жестов. Если случится правонарушение, где жертвами являются люди с инвалидностью, наши полицейские смогут успокоить их, получить у них важные сведения и принять меры, – отметил Шынгыс Алекешев.

Кроме того, официальный представитель министерства поделился планами относительно творческой составляющей: совместно с Минис­терством культуры и информации планируется снять фильмы и сериалы про будни полицейских. В работе уже находятся картины про героев, погибших при исполнении обязанностей. Намечено снять также сериалы про бытовое насилие, мошенничество, наркоторговлю.

Журналисты в свою очередь предложили официальному представителю МВД вернуть практику еженедельных офлайн-брифингов, которые не проводятся уже несколько лет. Вместо них проходит онлайн-трансляция спикеров по определенной теме, но не всегда представители СМИ могут вживую задать вопросы и получить полные ответы. Шынгыс Алекешев заверил, что совместно с руководством рассмотрит эту возможность.

#СМИ #брифинг #журналисты

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