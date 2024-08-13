Встречи на Чистопрудном

Известный русский писатель Константин Федин однажды заметил, что знакомство с жизнью и творчест­вом Абая помогло ему понять казахские степи так, будто он сам в этот момент стал казахом. Сегодня произведения поэта с их национальной самобытностью и гуманистичес­ким содержанием все так же объединяют людей, становясь явлением международного порядка, и популяризируют язык, на котором были созданы. В этом я смог убедиться, посетив памятник Абаю на Чистопрудном бульваре в Москве.

Монумент в честь великого поэта и философа – дар Казахстана российской столице – был торжественно открыт в 2006 году у Чистых прудов, неподалеку от которых располагается посольство нашей страны. Памятник изображает Абая задумчиво сидящим и придерживающим одной рукой листы бумаги, что символизирует как литературный талант, так и глубину философских размышлений поэта. Рядом с бронзовой фигурой, установленной на гранитном постаменте с национальным орнаментом, расположены два балбала – художественный образ древней истории тюркского мира, которая всем своим ходом обусловила рождение творчес­кого гения Абая.

Не менее символичным выглядит и то, что буквально в ста метрах от памятника великому казахскому поэту высится величественная фигура Александра Грибоедова – создателя бессмертной комедии «Горе от ума». Фактом такого соседства как бы подчеркивается неутомимая деятельность двух крупных писателей, людей самых прогрессивных для своего времени взглядов по взаимосближению и взаимоузнаванию разных народов, которые, как известно, лежат в основе человеческой культуры.

Когда, миновав фигуру задумчиво глядящего вдаль драматурга, я подошел к памятнику Абаю, то сразу обратил внимание на обилие цветов у его подножия. Гвоздики и розы, как сплетенная гирлянда, тянулись прямо к бронзовой фигуре поэта. От уличных музыкантов, уже не первый час выступавших прямо напротив памятника, удалось узнать, что цветы к нему несли не только сот­рудники казахстанского посольства, но и москвичи. Рассказали они и о том, что группа студентов из Казахстана исполнила музыкальные произведения Абая, а также прочитала переведенные им стихи Пушкина.

Возложив свой скромный букет – знак признательности великому поэту за его творчество, сыгравшее в моей жизни важную роль, я задумался над тем, что рассказали мне музыканты. Мы очень часто говорим о крупных исторических личностях, но делаем это отвлеченно и беспредметно. А ведь жизнь каждого великого человека, продолжаясь в памяти поколений, всегда находит вполне конкретное воплощение. И эти цветы, принесенные к памятнику в самом центре российской столицы по велению души, способны передать то, чего никогда не услышишь в дежурных речах. Наверное, если и есть язык цветов, о котором любят толковать флористы, то в первую очередь это – язык памяти.

А казахские песни, звучащие в сердце Москвы? Разве не об этом мечтал Абай, оставивший нам свои бессмертные строки: «Люби все человечество, как брата»? Москвич Михаил Жаров рассказал мне, что песню «Көзімнің қарасы» он услышал впервые, но она уже успела покорить его своей мелодичностью. Обрадовавшись, что встретил казахстанца, Михаил попросил рассказать ему, какой смысл Абай заложил в свое произведение, и через несколько минут мы вместе, пусть и про себя, читали замечательный перевод стихотворения, сделанный Марией Петровых.

– «Ты – зрачок глаз моих, пламень душ золотых...» А ведь точно! Идеально ложится на музыку, которую я слышал. Мне кажется, очень хорошо получилось у поэта передать состояние влюб­ленности со всеми его перепадами настроения. Вот ведь, казалось бы, столько лет прошло, а звучит так, как будто написано совсем недавно. Одним словом, классика, – улыбнувшись, сказал Михаил.

Убедиться в выразительной музыкальности казахского языка смогла и Ольга Нестерова, пришедшая к памятнику вместе с дочерью Аней. Дело в том, что девочке очень захотелось сфотографироваться с каменными истуканами около монумента – такими забавными они ей показались, и мама не могла не исполнить ее желание. Однако заслышав наш разговор с Михаилом, Ольга решила повременить с фотосессией и включилась в беседу. Рассказывая своим собеседникам о жизни Абая, я решил прочитать им одно из самых любимых мною стихотворений поэта – «Әсемпаз болма әрнеге».

– Как интересно звучит! И нас­колько складно. Знаете, я как-то пыталась осилить одного зарубежного поэта на его родном языке и поняла, что в переводе читать его намного легче. А тут получилось так протяжно, что ли, и так проникновенно. Может, здесь Абай как раз над этим стихотворением и думает? – размышляла Ольга.

Расставаться с собеседниками не хотелось, но и им, и мне нужно было идти дальше. Узнав, где можно приобрести сборники стихов Абая, и поблагодарив за рассказ о жизни поэта, они распрощались со мной. Михаил вернулся к своим коллегам-музыкантам, а Ольга, наконец, устроила дочери долгожданную фотосессию. Мне же оставалось лишь позавидовать им, ведь они впервые откроют для себя богатый художественный мир нашего великого соотечественника, чей родной язык вновь и вновь завоевывает сердца самых разных людей.