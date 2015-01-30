Встретил турист… ирбиса

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Наша газета совсем недавно писала о том, что в декабре фотоловушки впервые засняли снежного барса в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке. И вот новая неожиданная встреча с ирбисом.

Эксклюзивные фотографии и рассказ об этой встрече горный путешественник Сергей Михальков, которому посчастливилось лицезреть в Малоалматинском ущелье краснокнижного зверя, опубликовал в журнале "Ветер странствий". Из статьи следует, что ирбиса также видел друг Михалькова, с которым Сергей отправился в горы. У друга был с собой смартфон, а у Сергея – "мыльница".

"…Было безветренно и тепло, метрах в 60 дальше по гребню (в сторону пика Нурсултан) заметили трек крупных следов. Явно не горностая, – пишет турист-очевидец. – На всякий случай сфотографировали. Решили пройти дальше. Следы тянулись по гребню и плавно уводили в сторону Левого Талгара. Двигались медленно, вглядываясь в рельеф. Вдруг в глубине очередного понижения что-то шевельнулось – какое-то вытянутое темное пятно, левее камней и ближе к снежному карнизу. Мы одновременно остановились и стали всматриваться в тени на гребне. Непонятное пятно тоже замерло, а через пару секунд крутанулось на месте, и мы увидели силуэт животного. Почти как на гербе города! Вначале охватила радость от увиденного, потом, когда морда барса развернулась в нашу сторону и он тоже нас увидел, множество мыслей беспорядочно вспыхнуло в голове. Первая: сейчас бросится к нам; вторая: бежать назад по глубокому снегу невозможно; третья: жаль продукты на дне рюкзака, еще каких-то две-три, и самая последняя: надо достать фотоаппарат и не упустить редкий шанс,.. к счастью для нас, барс лениво повернулся, махнул нам своим тяжелым хвостом и продолжил движение в сторону пика , а затем, видимо, в долину Левого Талгара по своей тропе. Вот тут-то я схватил мыльницу и, не наводя резкость, надавил кнопку!"

Эта новость вызвала интерес среди интернет-пользователей. Мнения их разделились: в подлинности фото ирбиса и реальности этого события одни верят, другие – нет. Вот, к примеру, несколько комментариев: "Я тоже верю, что туристы видели барса. Они ведь водятся в наших горах, поэтому ничего удивительного в том, что символ нашего города увидели вживую!", "Нашел более крупный размер фото, реально фотошоп…", "Барс так близко не подпустил бы человека, такое фото можно сделать только из укрытия, либо с большого расстояния", "С ума сойти, это ж какое везение – увидеть его вживую! Раньше в народе говорили, что увидеть живого барса – к большому счастью. Надеюсь, это правда".

Мнение по поводу этой новости "КП" узнала у Сергея Скляренко, директора Центра прикладной биологии, заместителя директора по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), кандидата биологических наук.

– Встретить снежного барса в предгорьях Алматы возможно, и такие случаи уже были, – сказал в эксклюзивном комментарии нашей газете Сергей Львович. – Это редкость, но не нечто ординарное. Повстречать его особенно вероятно зимой, когда в поисках пищи этот уникальный зверь вынужден спускаться все ниже. Основной же пищей ирбиса являются горные козлы – тау-теке, горные сурки, лакомится и косулями. Встречается он в наших заповедных зонах, в том числе в Алматинском заповеднике, Иле-Алатауском национальном природном парке. Что касается общей численности барсов на территории Казахстана, то в 70–80-е годы прошлого столетия насчитывалось 180–200 их особей, сейчас 110–130. Подсчет численности ирбисов проводила наша ассоциация в прошлом году по заказу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

С. Скляренко напомнил, что в 2013 году в Бишкеке была принята Бишкекская декларация по сохранению снежного барса. Ее подписание стало результатом объе­динения усилий правительств и общественных организаций по спасению ирбиса и горных экосистем, которые он населяет. "Мы, главы государств стран ареала снежного барса – Афганистан, Королевство Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан – подт­верждаем необходимость срочных коллективных действий, направленных на сохранение снежных барсов и их хрупкой среды обитания", – говорится в Бишкекской декларации.

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