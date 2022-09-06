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Здравоохранение
Вступил в силу новый способ застраховаться в ОСМС

В Казахстане вступил в силу новый способ застраховаться в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Фонд социального медицинского страхования.

Чтобы стать участником системы ОСМС, теперь не обязательно оплачивать взносы именно за прошедшие 12 месяцев. 5 сентября вступили в силу изменения, которые позволяют оплачивать 12 будущих месяцев и быть застрахованным на весь год.

Как сообщалось ранее, в июле были утверждены изменения в Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании». Новая норма предусматривает альтернативный метод участия самостоятельных плательщиков в системе ОСМС – путем уплаты взносов за 12 будущих месяцев. Ранее для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС нужно было иметь оплату за 12 прошедших месяцев.

«Вопрос о здоровье населения всегда на повестке всех обсуждений, включая те, которые проходят на высшем уровне. Президент сделал акцент на том, что определенная часть населения все еще остается вне системы ОСМС и дал поручение в кратчайшие сроки принять меры по ее вовлечению. Несмотря на то, что система обязательного социального медицинского страхования запущена с 2020 года, и взносы являются обязательными для всех, некоторые неформально занятые граждане не производили оплату взносов или производили нерегулярно. До введения новой нормы закона об ОСМС, статус застрахованности присваивался при наличии последовательных платежей за 12 прошедших месяцев. Поэтому, при возникновении необходимости получения медицинской помощи, входящей в перечень ОСМС, незастрахованным нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, то есть задолженность. Однако не всех этот вариант устраивал. Теперь же появился альтернативный способ застраховаться – оплатив взносы за 12 будущих месяцев, что позволит иметь доступ к медпомощи в ОСМС в течение года», – пояснила руководитель управления информационно-разъяснительной работы Фонда социального медицинского страхования Ирина Подскочая.

Таким образом, чтобы получить статус застрахованного, можно:

- оплатить пропущенные периоды из 12 прошедших месяцев и продолжать регулярно оплачивать взносы в дальнейшем, чтобы не утерять статус. Этот способ удобен тем, кто имел задолженность, а в настоящее время официально трудоустроился, и за него теперь поступают взносы;

- оплатить взносы за 12 будущих месяцев, не включая текущий, и быть застрахованным в течение года. Статус появится со следующего месяца. Если же статус нужно получить уже в текущем месяце, то за него тоже необходимо произвести оплату.

Оплачивать взносы нужно отдельно за каждый месяц по 3 000 тенге в качестве самостоятельного плательщика через банки второго уровня, мобильные приложения банков, Казпочту и терминалы оплаты. Все платежи обрабатываются Госкорпорацией «Правительство для граждан» в течение 2-3 дней, после чего будет присвоен статус.

Вопросы можно задать в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт
fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram - эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности.

Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством
государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

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