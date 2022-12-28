Вся королевская рать!

Турнир организован ФИДЕ (Международная федерация шахмат) и Казахстанской федерацией шахмат, общий призовой фонд состязаний – один миллион долларов.

Фаворитами первенства планеты являются действую­щий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Ян Непомнящий, Александр Грищук (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Юй Янъи (Китай) и действующий чемпион по блицу Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Среди женщин титул сильнейших оспаривают Александра Горячкина и Катерина Лагно (Россия), Хампи Конеру, Харика Дронавали (Индия), Тан Жонгуй (Китай), Нана Дзагнидзе (Грузия), Жансая Абдумалик (Казахстан), Сарасадат Хамедальшарьех (Иран), Антоанета Стефанова (Болгария), действующие чемпионы по рапиду и блицу Александра Костенюк (Россия) и Бибисара Асаубаева (Казахстан).

Особое внимание, конечно же, приковано к именитому норвежцу, действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену, который поблагодарил алматинцев за гостеприимство, а также за подарок – национальный казахский чапан. Отвечая на вопросы журналистов, Магнус отметил, что за последние годы интерес к интеллектуальной игре как во всем мире, так и в Казахстане значительно вырос. По его мнению, у этого феномена есть ряд причин.

– В последние годы из-за всемирной пандемии очень много людей были вынуж­дены находиться дома. И шахматы стали для них интеллектуальным времяпровождением, ведь эта игра не зависит от того, где находится человек. Также огромную популярность получил сериал «Ход королевы», что тоже сыграло свою роль в популяризации шахмат. Плюс в последнее время люди стремятся иметь не только здоровое тело, но и здоровый дух, – говорил Карлсен.

Кстати, весьма интерес­ными и необычными для Магнуса Карлсена и Максима Вашье-Лаграва стали специальные поединки в заснеженных горах (экспромтом сыграли несколько партий в блиц) на высоте 3 200 м на Шымбулаке против вице-президента Казахстанской федерации шахмат Дармена Садвакасова. Наш гроссмейстер выиграл у действующего чемпиона мира по блицу Вашье-Лаграва, а вот с Карлсеном поединок завершился вничью.

Ну а потом во Дворце спорта им. Балуана Шолака в торжественной обстановке был дан старт очередному первенству планеты. Министр культуры и спорта Даурен Абаев зачитал приветствие от Главы государства Касым-Жомарта Токаева, аким Алматы Ерболат Досаев пожелал всем успехов, а президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заверил всех, что великие игроки покажут себя с лучшей стороны, а зрители получат удовольствие.