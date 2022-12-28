Вся королевская рать! Свежий выпуск 28 декабря 2022 г. 7:00 17 Кошкарбек Тусипов В алматинском Дворце спорта им. Балуана Шолака стартовал чемпионат мира-2022 по быстрым шахматам (рапид и блиц), собравший ведущих игроков из пятидесяти стран. Турнир организован ФИДЕ (Международная федерация шахмат) и Казахстанской федерацией шахмат, общий призовой фонд состязаний – один миллион долларов. Фаворитами первенства планеты являются действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Ян Непомнящий, Александр Грищук (Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Юй Янъи (Китай) и действующий чемпион по блицу Максим Вашье-Лаграв (Франция). Среди женщин титул сильнейших оспаривают Александра Горячкина и Катерина Лагно (Россия), Хампи Конеру, Харика Дронавали (Индия), Тан Жонгуй (Китай), Нана Дзагнидзе (Грузия), Жансая Абдумалик (Казахстан), Сарасадат Хамедальшарьех (Иран), Антоанета Стефанова (Болгария), действующие чемпионы по рапиду и блицу Александра Костенюк (Россия) и Бибисара Асаубаева (Казахстан). Особое внимание, конечно же, приковано к именитому норвежцу, действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену, который поблагодарил алматинцев за гостеприимство, а также за подарок – национальный казахский чапан. Отвечая на вопросы журналистов, Магнус отметил, что за последние годы интерес к интеллектуальной игре как во всем мире, так и в Казахстане значительно вырос. По его мнению, у этого феномена есть ряд причин. – В последние годы из-за всемирной пандемии очень много людей были вынуждены находиться дома. И шахматы стали для них интеллектуальным времяпровождением, ведь эта игра не зависит от того, где находится человек. Также огромную популярность получил сериал «Ход королевы», что тоже сыграло свою роль в популяризации шахмат. Плюс в последнее время люди стремятся иметь не только здоровое тело, но и здоровый дух, – говорил Карлсен. Кстати, весьма интересными и необычными для Магнуса Карлсена и Максима Вашье-Лаграва стали специальные поединки в заснеженных горах (экспромтом сыграли несколько партий в блиц) на высоте 3 200 м на Шымбулаке против вице-президента Казахстанской федерации шахмат Дармена Садвакасова. Наш гроссмейстер выиграл у действующего чемпиона мира по блицу Вашье-Лаграва, а вот с Карлсеном поединок завершился вничью. Ну а потом во Дворце спорта им. Балуана Шолака в торжественной обстановке был дан старт очередному первенству планеты. Министр культуры и спорта Даурен Абаев зачитал приветствие от Главы государства Касым-Жомарта Токаева, аким Алматы Ерболат Досаев пожелал всем успехов, а президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заверил всех, что великие игроки покажут себя с лучшей стороны, а зрители получат удовольствие.