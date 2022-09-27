Фото пресс-службы Президента РК
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"Вся страна помнит" – Токаев поблагодарил шымкентцев за спасение флага Казахстана из-под завалов на стадионе
Елисеева Екатерина
корреспондент

Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Шымкента поблагодарил местных жителей, которые спасли флаг Казахстана из-под завалов, передает Kazpravda.kz.

"Вся страна помнит, как в прошлом году во время футбольного матча на стадионе крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток. И в это время, несмотря на опасность, местные жители достали из-под завала знамя Казахстана", – сказал Президент.

По словам Главы государства, именно в таких поступках проявляется подлинный патриотизм.

"Нет смысла в громких словах. Те, кто выходят на площади и выступают с лживыми лозунгами, я думаю, не имеют ничего общего с настоящим патриотизмом. Ребята, которые подняли наш флаг, не дав ему упасть на землю, сегодня среди нас. Их патриотизм должен стать примером для молодежи. В связи с этим хочу объявить Благодарность Абулхаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу", – отметил Токаев.

Напомним, в Шымкенте на центральном стадионе во время матча "Ордабасы" – "Аксу" обрушилась крыша кровли основного здания Центрального стадиона им. Кажымукана. Позже в TikTok появилось видео, как жители Шымкента, которые находились на футбольном матче, рискуя собственной жизнью, бросились доставать флаг Казахстана из-под завалов.

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