Вся жизнь – в смартфоне

Мошеннические атаки на гаджеты происходят практически ежедневно: злоумышленники активно рассылают гражданам вредоносных «троянов», предназначенных для кражи банковских паролей и других учетных данных из телефонов пользователей.

При этом важно понимать, что, зная только номер вашей карты или счета, Ф. И. О. и ИИН, мошенники не смогут снять деньги со счета. Им для этого понадобятся данные о сроке действия карты и код безопас­ности, коды и уведомления банка, которые поступают на ваш телефон в виде SMS, логины и пароли от онлайн-банкинга. За ними-то и охотятся злоумышленники, пользуясь методами социальной инженерии и фишингом (созданием ложных сайтов).

Как же уберечь свой гаджет от взлома? Во-первых, использовать проверенные антивирус­ные программы. Установите их на все устройства, какими пользуетесь, и не забывайте периодически обновлять, ведь мошенники всегда ищут недоработки и уязвимости в ПО и приложениях.

Обратите внимание на ссылки, которые приходят на вашу почту, и, если домен покажется сомнительным, не открывайте, так как существует угроза заражения вирусом и последующего взлома. Блокируйте спам и отправляйте его в корзину.

Обновляйте операционную систему и устанавливайте надеж­ные и разные пароли ко всем приложениям, почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях. Не храните в памяти устройств пароли⁄коды доступа от приложений и других значимых сервисов, а также ключи электронной цифровой подписи. Не сохраняйте и не пересылайте в мессенджерах сканы банковских карт, а также фотографии, на которых изображены записи паролей и другой важной информации.

Во-вторых, доверяйте только проверенным источникам. Владельцам айфонов необходимо скачивать приложения только из AppStore, а телефонов на базе Android – из Google Play.

Прежде чем загрузить приложения, внимательно ознакомьтесь с комментариями пользователей и убедитесь в перио­дическом их обновлении. Время от времени проверяйте список установленных программ. Удаляйте ненужные, если редко ими пользуетесь, особенно если они не из официальных источников и неизвестно когда в последний раз обновлялись.

Так вы сможете предотвратить попытки взлома вашего устройства. И еще – не привязывайте банковскую карту к платным сервисам приложений.

Впрочем, угрозу несут не только вредоносные «трояны». Часто мошенники используют легальные программы удаленного доступа для того, чтобы управлять вашим гаджетом. Так, они могут прочитать SMS от банка с паролями и кодами, зайти в ваше мобильное банковское приложение, перевес­ти деньги или взять кредит на ваше имя.

Все это станет возможным, если вы скачаете «шпионское» приложение на свой мобильный. Поэтому не стоит доверять людям, которые просят скачать некую программу или приложение под разными предлогами. Например, могут позвонить «сотрудники банка» и попросить скачать приложение в связи с мошенническими атаками на ваш счет.

В случае установки приложений подумайте, нужно ли разрешать программе отслеживать ваши данные, геолокацию и давать доступ к списку контактов. Сделать это можно только в случае необходимости, к примеру, разрешить приложению службы такси узнавать ваше местоположение или дать доступ к своей галерее для соз­дания коллажа.

Если вас насторожили требования, вы вправе отказаться и выбрать другое, более надежное приложение. При обновлении пользовательского соглашения рекомендуем тщательно ознакомиться с ним и изучить все условия.

Еще один важный лайфхак, который мы часто игнорируем: не ставьте одинаковые пароли к своим приложениям. Не используйте популярные слова, дату рождения, имена и фамилии родных и близких. Не ленитесь создавать разные пароли для каждого аккаунта или приложения.

Телефон предлагает автоматическое сохранение пароля? Отказывайтесь! Старайтесь каждый раз вводить пароль заново. Настройте двухфакторную аутентификацию, тогда система будет запрашивать подтверждение кода, который мгновенно будет приходить в виде SMS или уведомления на электронный адрес.

Владельцам телефонов, использую­щих гаджет для бесконтактной оплаты, нужно быть бдительными вдвойне. Телефон можно потерять или его могут выкрасть. Учитывая такую вероятность, об этом стоит подумать заранее и обезопасить себя, если смартфон попадет в руки злоу­мышленников.

В настройках телефона включите автоматическую блокировку экрана, применяйте биометрический пароль – с помощью отпечатка пальца или Face ID. Используйте программу, которая позволяет дистанционно отслеживать местоположение устройства. При утере вы без труда сможете отследить, где находится ваш гаджет, подключиться к нему и стереть все свои данные.

К примеру, в устройствах на базе Android есть функция поиска телефона Google Find My Device, в девайсах Samsung – схожая опция Samsung Find My Mobile, на платформе iOS – Find My iPhone. Обязательно заранее активируйте их в настройках гаджета.

Обязательно создавайте резервные копии ваших данных. Эта опция для этого и придумана, чтобы сохранять конфигурацию настроек, все приложения и личную информацию. Данная функция поможет восстановить данные с утерянного устройства и перенес­ти их на новое.

Если все же телефон украли, в срочном порядке обратитесь в банк, в котором обслуживаетесь. Попросите заблокировать все карты, их потом придется перевыпустить. С других устройств поменяйте пароли к своим почтовым ящикам, аккаунтам в социальных сетях.

Уточните в банке, когда были в последний раз совершены операции по вашему счету. Если мошенники успели снять средства с вашей карты, напишите заявление и попросите провести внутреннее расследование. Настаивайте на том, что вами были соблюдены все меры предосторожности. К данному заявлению приложите копию заявления о краже телефона в правоохранительные органы.

Обязательно запросите свою кредитную историю в кредитном бюро, их в Казахстане два – Государственное кредитное бюро и Первое кредитное бюро, а также через портал egov.kz или ЦОН по месту жительства. Это необходимо сделать, поскольку есть вероятность, что злоумышленники попробуют оформить на вас кредит.

В общем, будьте очень осторожны, если не хотите потерять свои сбережения. Вся жизнь в смартфоне – это, конечно, очень удобно. Но и опасно.