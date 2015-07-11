Свежий выпуск ВТО: с учетом национальных интересов Игорь МАЖИНОВ, председатель правления АО «Bank RBK»

Детальные условия присоединения Казахстана к ВТО еще не опубликованы, таковы требования регламента этой международной организации. Понятно, что Казахстану будет предоставлен переходный период, за который, как предполагается, отрасли и сектора нашей экономики должны будут адаптироваться к функционированию в рамках ВТО, подразумевающих глобальную конкуренцию. Такая адаптация, направленная на смягчение потенциальных угроз и рисков, необходима, в том числе отечественному банковскому сектору.

Вступление в ряды ВТО требует определенных издержек. Однако в дальнейшем они компенсиру.тся преимуществами, основные из которых – это доступ к внешним рынкам на более конкурентных условиях, возможность более активного трансфера передовых инновационных технологий, стимулирование прямых и портфельных инвестиций. При этом тот факт, что все инструменты экономического регулирования в Казахстане будут приведены в соответствие с международными стандартами и нормами ВТО, обеспечивает нашей экономике серьезный потенциал внутреннего роста, который, разумеется, еще надо будет суметь реализовать.

Определенный толчок развития получит и банковский сектор Казахстана. Особенно это актуально в связи с возвратом доверия населения к национальному платежному средству – тенге. Банковский сектор все еще испытывает определенное давление из-за длительного и утомительного ожидания девальвации тенге населением и сужения источников длинного фондирования. Невероятными усилиями нашего Правительства доля NPL в совокупном портфеле банков за последние полтора года снизилась с 31,35% до 13%. Хотя текущие значения уровня проблемных кредитов остаются еще высокими. Тем не менее, несмотря на все объективные сложности (которые устранимы при наличии соответствующей воли), необходимо отметить, что Казахстан присоединяется к ВТО, имея хорошо развитую банковскую инфраструктуру, передовую на рынках СНГ.

Сейчас казахстанский банковский сектор представлен действующими 35 второго уровня, из которых 16 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков. Акцио­нерам и менеджменту придется привыкать к функционированию в более конкурентной среде, постоянно работая над собственной квалификацией.

Последовательное ужесточение нормативно-правовых требований финансового регулятора с выполнением до 2020 года связано не только с общемировой практикой рекомендаций Базеля 3, но и с необходимостью подготовить локальные банки к глобальной конкурентной среде. Одним из примеров такого превентивного подхода является требование к размеру уставного капитала банков – не менее 100 млрд тенге в 2020 году. И к банкам с иностранным участием, и к отечественным банкам будут предъявляться одинаковые требования в отношении размера уставного и регуляторного капитала, поддержки ликвидности, требований по финансовой отчетности, управлению рисками и других пруденциальных нормативов. В этих условиях следует ожидать не столько прихода в страну филиалов иностранных банков, сколько их участия в капитале местных финансовых институтов, что сделает банковскую сферу более надежной и способной предоставить клиентам более широкий спектр услуг. Высокая капитализация позволит казахстанским банкам выдавать кредиты бизнесу и населению на долгий срок, от чего выиграют и заемщики, и экономика в целом.

В пользу конкурентоспособности казахстанских банков говорит и тот факт, что местный рынок все еще мал для крупных зарубежных игроков, а конкуренцию с небольшими иностранными банками выдержат не только системообразующие казахстанские фининституты, но и банки, активно внедряющие современные технологии в свои бизнес-процессы.

Предстоящий среднесрочный период для банковской системы Казахстана станет временем развития и подготовки к испытанию на прочность. Впрочем, наши финансисты уже прошли закалку глобальным кризисом и имеют достаточно опыта и компетенций, чтобы грамотно отвечать на вызовы и использовать меняющиеся обстоятельства в пользу вверенного им бизнеса. При этом не только отечественной банковской сфере, но и всем другим отраслям экономики крайне важно усилить работу по поиску, взращиванию и привлечению квалифицированных кадров, прежде всего управленцев, которые будут способны вести бизнес в соответствии с законодательством, гармонизированным с нормами ВТО. Предпринимателям реального сектора, сельхозпроизводителям уже сейчас необходимо как можно скорее взяться за изучение основных стандартов качества и техрегламентов, чтобы после снятия таможенных барьеров мы смогли быть полноценным поставщиком отечественных товаров на зарубежные рынки. Ведь в той же Европе стандарты качества очень высокие. Что касается кадрового усиления банковского сектора, то поэтапный план внедрения Международного финансового центра в Астане будет тому хорошим подспорьем.

Для казахстанских потребителей выгода от вступления в ВТО проявится в том, что на наш рынок хлынут относительно недорогие импортные товары, причем их цена в ближайшие несколько лет, если сработают рыночные законы, будет только снижаться. Также должен существенно расшириться ассортимент ввозимых товаров. Что касается выгоды для экономики, то в краткосрочной перспективе членство в ВТО значимого экономического эффекта не принесет – прежде всего из-за географического положения страны и ресурсоориентированности экономики. Позитивных изменений здесь следует ждать в более долгосрочном периоде – при условии дальнейшего проведения необходимых реформ со стороны государства и желания честно конкурировать со стороны бизнеса.

Руководство страны подтверждает свою приверженность реформам, что не может не обнадеживать. Достаточно упомянуть такие актуальные инициативы, предложенные Главой государства, как новая экономическая программа «Нұрлы жол», пять институциональных реформ и 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства. В частности, одна из принятых институциональных реформ – «Индустриализация и экономический рост» – делает акцент, в том числе на стимулирование производства и экспорта казахстанских товаров: предусмотрено упрощение таможенных и налоговых процедур, а также рост эффективности отечественного сельского хозяйства, которое больше всех остальных отраслей будет испытывать давление со стороны импортных товаров.

Отдельным пунктом хотел бы отметить такой важный практический шаг, как введение Казахстаном безвизового режима для граждан стран – членов ОЭСР, а также ОАЭ, Сингапура и Малайзии. Такого рода решения лучше всяких слов демонстрируют открытость нашей страны, нашу готовность создавать лучшие условия для инвесторов из самых передовых стран и, безусловно, способствуют дальнейшему улучшению бизнес-климата в государстве и росту инвестиционной привлекательности республики.

Резюмируя все вышесказанное, позволю себе предположить, что, с одной стороны, вступление в ВТО поставит отечественный бизнес в условия жесткой конкуренции, однако с другой – воля государства к прогрессивным реформам и предоставленный нашей стране переходный период должны дать возможность подготовиться и повысить эффективность отечественному бизнесу. В итоге на выходе мы должны увидеть не только рост экспорта, но и увеличение эффективности производства, а также появление высококачественных местных товаров, соответствующих самым строгим международным стандартам. Рост производства и торговли естественным образом благоприятно скажется и на казахстанских банках. Увеличение оборота и выручки компаний приведет к росту фондирования и кредитования, что будет стимулировать дальнейшее развитие банковского сектора.



