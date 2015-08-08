Вторая мама Свежий выпуск 396 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Альфию Алдиярову Александр, Илья и Арслан зовут мамой с первого дня, а она их своими сыновьями. Взять их на патронатное воспитание из школы-интерната не был против и муж Жумурат. Тем более, что свои дети уже взрослые – сын Женис женился и живет отдельно, дочь Раушан учится в Уральске. Не пустовать же большому дому в селе Бестамак Алгинского района, где они живут не один год.

Александр, Илья и Арслан – родные братья. Несколько лет назад умерла их мама, а через год и отец. Их определили в школу-интернат. Младшего Илью, правда, в первое время взяла под свою опеку тетя. Но вскоре его отдала в Алгинский детский дом. У Альфии Алдияровой опыт пат­ронатного воспитания к тому времени уже был. Она до этого поставила на ноги еще двух сыновей – Амиржана и Ержана. В ноябре прошлого года 26-летний Амиржан женился. Его невеста учится на врача. Сам он работает и решил свить свое гнездо отдельно.

Учитывая опыт патронатного воспитателя, ей вскоре предложили взять на попечение из школы-интерната братьев Новицких – Александра и Арслана. Согласилась. Привела их в дом, чтобы они немного свыклись с домашним уютом, как говорится, адаптировались к новым условиям. Чуть позже забрала к себе и Илью из детдома, чтобы братья были вместе. Так, семья Алдияровых пополнилась еще тремя сыновьями. А всего их у нее уже целых шесть. Во всем они помогают по хозяйству – ведь в селе без личного подворья жизнь не жизнь. Дети подросли, повзрослели. Арслан сегодня трудится строителем в Алматы. Александр – студент Алгинского индустриально-технического колледжа. Илья учится в Бестамакской средней школе.

В конце прошлого года в жизни детей-сирот – братьев Новицких произошло радостное событие. Аким области Архимед Мухамбетов вручил им ключи от собственного жилья в новом арендном 8-квартирном коммунальном доме в городе Алга. Квартира большая, просторная, расположена совсем близко к колледжу, где учится Александр. Переселился к брату из Бестамака и Илья. Пока они не встанут на ноги, рядом с ними решила находиться и вторая мама. Жумурат тоже будет их навещать – ведь от Бестамака до райцентра рукой подать.