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Второго хлеба много не бывает!
Жанар Мыктыбаева

В Коксуском районе области Жетысу в эти дни прямо с поля мешками продают овощи по цене ниже рыночной.

Лук, помидоры, картофель – все недорого и отменного качества. Полеводам важно полностью убрать и продать всю выращенную продукцию, не допустив потерь. Ведь за каждым гектаром стоит ежедневный труд сотен людей, работающих на полях от зари до зари. Среди них жительница Коксуского района Баян Енгесеева.

Сколько себя помнит, работает в поле. Вот и сейчас, не покладая рук, вместе с земляками убирает картофель. А урожай второго хлеба радует!

В селе Талапты с 40 гектаров ожидают получить до 700 тонн экологически чистого картофеля. Такой урожай собирают опытные овощеводы. Кизат Абиров знает в этом деле толк. Он уже 18 лет в сельском хозяйстве, а непосредственно картофелем занимается десять лет. Кроме второго хлеба сеет кукурузу, сахарную свеклу.

В этом году полевод обратился за помощью к государству и по линии социально-предпринимательской корпорации «Жетысу» получил льготный кредит в 29 млн тенге под 0,01%.

По условиям договора он должен вырастить 260 тонн картофеля и продать его по фиксированной цене. Такой договор выгоден для обеих сторон: государство получит готовую социально значимую продукцию, а земледелец – дополнительные финансовые средства.

В целом же по линии СПК по данной оборотной схеме льготного кредитования с производителями аграрной продукции региона заключены договоры на поставку 2,5 тыс. тонн овощей по сниженным ценам, включая картофель, морковь, капусту, лук.

Благодаря государственной помощи в крестьянском хозяйстве Кизата Абирова не только смогли вырастить необходимый объем важного социального продукта, но и трудоустроить сельчан. В сезон на его полях работают до пятидесяти человек, а постоянно – 12.

Чем привлекательна эта работа для жителей ближайших аулов? Конечно, здесь выплата проводится ежедневно по выработке. Сколько заработал за день, столько вечером и получил. Можно принести домой от шести тысяч тенге и выше.

– Например, вчера 45 работникам за день я выплатил 275 тыс. тенге. Некоторые из них много лет рядом со мной, помогают на всех этапах полевой работы. Они самые ценные для меня люди. Это и трактористы, и поливальщики, и члены полеводческих бригад... Среди лучших могу назвать Нурадыла Садыкова, Сагдата Дарубаева, братьев Нурлыбая и Турлыбая Уалибаевых, на вес золота в селе механизаторы Сырымбет Абиров, Руслан Лизин. Приезжают на сезонную работу люди из разных сел райо­на, но основной костяк у нас постоянный, – рассказывает Кизат Абиров.

В целом в Коксуском районе второй хлеб занимает свыше 1 150 гектаров. При средней урожайности в 260 центнеров полеводы планируют собрать более 30 тыс. тонн отборной продукции, а по области Жетысу на сегодня валовой сбор картофеля составил 153,1 тыс. тонн.

Лук, помидоры, картофель – все недорого и отменного качества. Полеводам важно полностью убрать и продать всю выращенную продукцию, не допустив потерь. Ведь за каждым гектаром стоит ежедневный труд сотен людей, работающих на полях от зари до зари. Среди них жительница Коксуского района Баян Енгесеева.

Сколько себя помнит, работает в поле. Вот и сейчас, не покладая рук, вместе с земляками убирает картофель. А урожай второго хлеба радует!

В селе Талапты с 40 гектаров ожидают получить до 700 тонн экологически чистого картофеля. Такой урожай собирают опытные овощеводы. Кизат Абиров знает в этом деле толк. Он уже 18 лет в сельском хозяйстве, а непосредственно картофелем занимается десять лет. Кроме второго хлеба сеет кукурузу, сахарную свеклу.

В этом году полевод обратился за помощью к государству и по линии социально-предпринимательской корпорации «Жетысу» получил льготный кредит в 29 млн тенге под 0,01%.

По условиям договора он должен вырастить 260 тонн картофеля и продать его по фиксированной цене. Такой договор выгоден для обеих сторон: государство получит готовую социально значимую продукцию, а земледелец – дополнительные финансовые средства.

В целом же по линии СПК по данной оборотной схеме льготного кредитования с производителями аграрной продукции региона заключены договоры на поставку 2,5 тыс. тонн овощей по сниженным ценам, включая картофель, морковь, капусту, лук.

Благодаря государственной помощи в крестьянском хозяйстве Кизата Абирова не только смогли вырастить необходимый объем важного социального продукта, но и трудоустроить сельчан. В сезон на его полях работают до пятидесяти человек, а постоянно – 12.

Чем привлекательна эта работа для жителей ближайших аулов? Конечно, здесь выплата проводится ежедневно по выработке. Сколько заработал за день, столько вечером и получил. Можно принести домой от шести тысяч тенге и выше.

– Например, вчера 45 работникам за день я выплатил 275 тыс. тенге. Некоторые из них много лет рядом со мной, помогают на всех этапах полевой работы. Они самые ценные для меня люди. Это и трактористы, и поливальщики, и члены полеводческих бригад... Среди лучших могу назвать Нурадыла Садыкова, Сагдата Дарубаева, братьев Нурлыбая и Турлыбая Уалибаевых, на вес золота в селе механизаторы Сырымбет Абиров, Руслан Лизин. Приезжают на сезонную работу люди из разных сел райо­на, но основной костяк у нас постоянный, – рассказывает Кизат Абиров.

В целом в Коксуском районе второй хлеб занимает свыше 1 150 гектаров. При средней урожайности в 260 центнеров полеводы планируют собрать более 30 тыс. тонн отборной продукции, а по области Жетысу на сегодня валовой сбор картофеля составил 153,1 тыс. тонн.

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