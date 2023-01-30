Вторые в Азии

Всего наши мастера кожаной перчатки на тайском ринге выиграли пять золотых, три серебряные и 12 бронзовых наград. Таким образом, из 25 казахстанских боксеров, отправившихся на чемпионат Азии, 20 возвращаются на родину с медалями.

У мужчин чемпионами стали Санжар Ташкенбай (в весе до 49 кг), Нурсултан Алтынбек (до 54 кг) и Махмуд Сабырхан (до 57 кг). У девушек на высшую ступень пьедестала почета поднялись Жасмин Кизатова

(до 70 кг) и Гульсая Ержан (до 81 кг).

«Поздравляю всех наших спорт­сменов, тренерский штаб, а также болельщиков! Основные старты в 2023 году – предстоящий чемпионат мира в Узбекистане и летние Азиатские игры в Китае. Именно на эти соревнования будет сделан основной упор в совместной работе Казахстанской федерации бокса и Министерства культуры и спорта», – отметил по итогам выступления на первенстве президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев.

В командном медальном зачете сборная Казахстана заняла второе место, причем с победителями турнира, представителями Узбекистана, у нас равное количество наград – по 20 медалей. Третьими стали представители Филиппин. Всего на пьедестал почета в Таиланде поднимались боксеры из 12 стран Азии.