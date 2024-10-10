Втридорога за продукты платили ясли-сады в Павлодарской области

К примеру, подсолнечное масло по договору поставлялось по 1300 тенге за литр при цене от производителя 453 тенге за литр

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Факты необоснованного роста цен из переченя социально-значимых продовольственных товаров в дошкольных учреждениях Павлодарской области пресекло АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона.

В договорах с дошкольными учреждениями (ясли-сады) разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: на подсолнечное масло – 286% (453 тг/л против 1300 тг/л), крупу гречневую – 150% (240 тг/кг против 600 тг/кг), сахар – 93% (325 тг/кг против 630 тг/кг), куриные яйца – 79% (430 тг/дес. против 770 тг/дес.), соль – 66% (60 тг/кг. против 100 тг/кг.), рис– 36% (490 тг/кг против 670 тг/кг), масло сливочное – 22 % (2075 тг/кг против 2550 тг/кг).