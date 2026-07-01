Вузы Казахстана и Китая запустят программу по подготовке специалистов для водной отрасли

Водное хозяйство

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинем. Стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества в водной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на казахстанское профильное ведомство

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в области подготовки кадров. Так, в сентябре текущего года Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации планирует запустить совместную образовательную программу с Северо-Китайским университетом водных ресурсов и электроэнергетики. Ведутся переговоры по выделению для казахстанских студентов образовательных грантов в китайском вузе.

Также прорабатывается вопрос открытия в городе Тараз учебного центра на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства совместно с китайским Профессиональным колледжем электроэнергетики «Три ущелья».

Напомним, в мае первый в текущем году поток казахстанских специалистов водохозяйственной отрасли отправился в Китай на семинар по ознакомлению с опытом КНР в области планирования и реализации систем управления водными ресурсами, а также с технологиями комплексного оздоровления водной среды. 

Семинар был организован в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП «Казводхоз» и компанией Power China International Group Limited и Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Министерством водного хозяйства КНР. Все расходы взяла на себя китайская сторона. В общей сложности до конца текущего года обучение в соседней стране пройдут порядка 200 человек.

В рамках встречи Нуржан Нуржигитов также обсудил с послом вопрос участия китайских компаний в реализации инфраструктурных проектов на территории Казахстана и ход переговорных процессов по трансграничному вододелению.

«Казахстан и Китай объединяют прочные отношения стратегического партнерства. Мы высоко ценим наше сотрудничество и уверены, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению двухстороннего взаимодействия в сфере обеспечения эффективного управления водными ресурсами», — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

#Китай #ВУЗы #кадры #водные ресурсы

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