Ввели в строй спорткомплекс

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Марьяна Касимова

В селе Алмалы области Жетысу по программе «Ауыл – Ел бесігі» ввели в строй спорткомплекс.

фото акимата области

В нем есть залы для игры в волейбол и баскетбол, занятий боксом и борьбой, помещения для состязаний по тоғызқұмалақ и шахматам. Предусмотрены душевые и раздевалки, во дворе обустроены летние спортплощадки.

Юный житель Алмалы Дархан Нурахмет посещает секцию борьбы.

– Раньше тренер возил нас на своем транс­порте на тренировки в районный центр за три километра от Алмалы, – рассказал он. – Зимой туда добираться было сложно. А теперь не нужно будет никуда ездить, открылся свой спортивный центр, а значит, больше появится времени на занятия.

В Сарканском районе две недели назад спорткомплекс достроили и в селе Бакалы. Всего в этом году в регионе на строительство новых 17 спортивных объектов было выделено свыше 4 млрд тенге, сообщили в пресс-службе акима области Жетысу.

В сфере детского и подросткового спорта в регионе действуют 25 спортивных школ по 54 видам спорта, функционируют почти 850 секций по национальным видам, в них занимаются свыше 22 тыс. человек, причем почти 15 тыс. – в сельской местности.

#регионы #область Жетысу #спорткомплекс

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