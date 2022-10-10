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Президент , Международное сотрудничество
Токаев подписал закон по формированию кадрового состава ЕЭК

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Текст Закона публикуется в печати.

Одобренные поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе касаются изменения срока трудовых договоров должностных лиц Евразийской экономической комиссии, возможности проведения государством-членом национального отбора кандидатов, желающих поступить на работу в комиссию, перевода сотрудников с бессрочных на 5-летние контракты, а также переходные положения для действующих сотрудников.

В частности, введено изменение срока трудовых договоров, заключаемых с должностными лицами комиссии (директора департаментов и их заместители), с 4-летнего на срок, не превышающий срок работы коллегии комиссии.

Также введен учет комиссией результатов национального отбора при проведении конкурса на занятие должностей сотрудников.

 

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