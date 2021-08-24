Ввоз авто из Грузии и Азербайджана: автолюбителей предупредили в Минфине
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК дали разъяснения по ввозу автотранспортных средств из Грузии и Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz.
В последнее время участились случаи временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию Казахстана с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов.
В основном указанные автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через пункты пропуска Департамента государственных доходов по Мангистауской области, которые по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.
«Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица, осуществившего ввоз по пассажирской таможенной декларации.
Однако часто выявляются факты постановки на государственный учет временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в Республике Казахстан без производства таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов.
Так, после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана (в основном это граждане Республики Грузии и Азербайджана).
То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и поставки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов», - отметили в КГД.
В настоящее время Комитет государственных доходов МФ РК выявил 156 автотранспортных средств, которые поставлены на учет в Казахстане без уплаты таможенных пошлин и налогов.
«В этой связи КГД доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов», - разъяснили в ведомстве.