Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России

Несоответствия по жирно-кислотному составу выявили в молочной продукции 5 российских предприятий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Фото: пресс-службы МТИ РК

Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК провел санитарно-эпидемиологическую экспертизу проб 19 наименований молочной продукции 13 импортных производителей.

В продукции 5 предприятий (Южный молочный завод, Саратовский молочный комбинат, А-7 Агро-Оренбургский молочный комбинат, Молочный комбинат Энгельсский и РФ АО «ВБД») обнаружили несоответствия по жирно-кислотному составу.

Усиленный лабораторный контроль на границе повторно выявил несоответствие жирно-кислотного состава в ультрапастеризованном молоке «Добрая буренка» 3,2% жирности Саратовского молочного комбината (Россия). Ввоз продукции этого предприятия в Казахстан временно ограничили.

Обо всех случаях проинформировали Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Кроме того, по результатам санэпидэкспертизы Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК отменил действие 42 деклараций о соответствии на молочную продукцию.