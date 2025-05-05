По данным газеты The Times of India, боеготовность авиации на индийских военных аэродромах усилена ввиду неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих в ночь на 5 мая

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Экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

К выполнению боевых задач могут быть привлечены закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса воздух - земля Scalp дальностью свыше 300 км.

Боеготовность авиации на индийских военных аэродромах усилена ввиду и неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих, которые происходили в ночь на 5 мая в восьми секторах на всей линии контроля в Кашмире, отмечает издание со ссылкой на источники в командовании ВВС.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме на союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению, совершенному группировкой "Лашкар-э-Тайба" пакистанской межведомственной разведки.

Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры в отношении дипломатических сотрудников, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга. Обе стороны заявляют о фактах открытия огня на линии контроля и предпринимаемых ответных действиях.