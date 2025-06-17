Выбор за читателями

Культура,Литература
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Около 20 тыс. человек приняли участие в общенациональном голосовании по определению ста самых популярных книг отечественной литературы.

фото Юрия Беккера

Приятной неожиданностью для читателей и дополнительным стимулом для вовлечения граждан в процесс выбора ста любимых книг стало вручение подарочных сертификатов от партнера проекта – сети магазинов «Меломан-MARWIN» – пятитысячному и 11-тысячному участникам голосования. Ими стали Акерке Нышанова из Алматы и Марал Жумагалиев из Уральска. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные призы для каждого тысячного участника голосования.

Напомним, проект стартовал в Нацио­нальный день книги – 23 апреля. Он призван стимулировать интерес к чтению, продвигать литературное наследие Казахстана, исследовать вкусы разных поколений. Инициативу, направленную на широкую популяризацию казахской литературы, поддержал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Как известно, Президент неоднократно подчеркивал важность формирования в обществе высокой культуры чтения и популяризации литературы среди казахстанцев.

Проголосовать можно через мобильное приложение eGov Mobile до 23 июля. Оглашение финального списка состоится 10 августа – в День Абая.

Как отметили представители проекта, данный опрос не только поможет понять, к каким жанрам более всего тяготеют казахстанцы, но и даст определенный сигнал для издателей, библиотек и книжных магазинов. По словам директора издательства Steppe &World Раисы Кадер, День национальной книги стал не только праздником для всех читателей и издателей, но и еще одним шагом в поддерж­ку культуры и духовности в обществе.

– Мы хорошо знаем творчество классиков, чьи произведения пользуются популярностью среди читателей, но у нас есть много талантливых писателей, которые появились в годы независимости. Мы все стремимся к тому, чтобы появилось больше книг для детей, поэтому проект станет еще и мотивацией для детских писателей, – отметила она.

По словам заместителя главного редактора газеты «Ұлан» Аслана Тулегена, национальная литература представляет собой палитру различных жанров и произведений, которая не ограничивается только трудами классиков.

– Надо признать, что сегодня молодежь активно читает книги, но их взор больше обращен в сторону «модных» книг, которые находятся на слуху. Наде­емся, что этот проект станет для них своеобразным ориентиром. Я тоже составил свой список из десяти книг. Среди них – роман «Жем бойында» Галыма Ахмедова и повесть «Отамалы» Тобыка Жармагамбетова. Думаю, что в рамках проекта эти книги обретут второе дыхание и вновь станут популярными среди читателей, – сказал эксперт.

#голосование #книги #литература

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