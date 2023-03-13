Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: заседание ЦИК – самое главное

По информации ЦИК, сегодня, 13 марта, в 18.00 завершилась аккредитация наблюдателей, а также сегодня был последний день объявления результатов опроса. С завтрашнего дня запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опроса.

Фото ЦИК РК

В рамках подготовки и проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан под председательством Нурлана Абдирова состоялось очередное заседание Центризбиркома, на котором были рассмотрены вопросы аккредитации международных и национальных наблюдателей, итоги аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций, а также обеспечение санитарно-профилактических мер в день голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, назначенных на 19 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Открывая первый вопрос повестки дня, председатель ЦИК сказал, что в соответствии с нормами Конституционного закона о выборах аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций заканчивается за 5 дней до дня голосования по местному времени, то есть, сегодня, 13 марта, в 18.00.

С докладом по данному вопросу выступил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, который сообщил, что с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 322 наблюдателя от 34 иностранных государств и 9 международных организаций.

В рамках заседания на аккредитацию представлены кандидатуры 473 наблюдателей от 17 иностранных государств и 9 международных организаций: по одной кандидатуре от Австрии, Монголии, России, Северной Македонии и Южно-Африканской Республики; по две кандидатуры от Азербайджана, Индонезии, Венгрии, Румынии и Франции; по 3 кандидатуры от Филиппин, Финляндии и Японии; по 4 - от Германии и Турции; 5 кандидатур от Узбекистана; 19 - от США; 284 - от Миссии БДИПЧ ОБСЕ; 79 - от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ; 8 - от Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств; 22 - от Межпарламентской Ассамблеи СНГ; одна кандидатура от Парламентской Ассамблеи ОДКБ; 16 - от Шанхайской организации сотрудничества; 3 - от Организации исламского сотрудничества; по две кандидатуры от Организации тюркских государств и Средиземноморской парламентской ассамблеи.

Мухтар Ерман сообщил, что в ЦИК поступило представление МИД о получении ноты об отзыве аккредитации двух представителей Канады, аккредитованных ранее в качестве краткосрочных наблюдателей в составе Миссии БДИПЧ ОБСЕ, и ноты о невозможности участия в наблюдении двух членов Миссии Организации тюркских государств и необходимости внести изменения в состав данной миссии. В этой связи Центризбиркомом принято соответствующее постановление.

По второму вопросу заседания выступила член ЦИК Анастасия Щегорцова, которая проинформировала, что для наблюдения за выборами на сегодня аккредитованы 10 общественных объединений и некоммерческих организаций. Они могут осуществлять наблюдение во всех 20-ти регионах страны. Территориальные избирательные комиссии выдали свидетельство об аккредитации 201-й организации. Они будут осуществлять наблюдение на всех выборах в пределах тех областей, где аккредитованы и где имеются их филиалы.

Реестр аккредитованных для наблюдения организаций размещен на сайте Центризбиркома и постоянно актуализируется.

Третьим вопросом повестки дня стало подведение итогов аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента. С докладом выступил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

Он сообщил, что с момента открытия института международного наблюдения Центризбиркомом приняты 11 постановлений. Сегодня в 18.00 часов аккредитация завершена. Итого аккредитовано 793 наблюдателя от 41 иностранного государства и 12 международных организаций.

Глава Центризбиркома Нурлан Абдиров также обратил внимание на участие в наблюдении делегаций Центральных избирательных комиссий 16-ти стран, 5 из которых возглавили их председатели.

В ходе заседания председатель ЦИК также отметил, что на сегодня 11 юридических лиц в соответствии с Конституционным законом уведомили ЦИК о проведении опросов общественного мнения. Информация о них размещена на официальном интернет-ресурсе.

Также он обратил внимание на то, что в соответствии с нормами Конституционного закона о выборах не допускается опубликование результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосование за или против кандидатов в сети Интернет в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Таким образом, сегодня, 13 марта, последний день объявления результатов опроса. С завтрашнего дня запрещено публиковать, а также перепечатывать информацию о результатах опроса.

По четвертому вопросу повестки дня об эпидемиологической ситуации в республике и мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в день голосования с докладом выступила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. Она сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. В сутки регистрируется до 100 случаев COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне.

Вместе с тем, продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 3,8 млн случаев ОРВИ и 3 234 случая гриппа. Еженедельно регистрируется в среднем 160 000 случаев ОРВИ.

В настоящее время помимо гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. В Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь, 20 из них подтверждено лабораторно.

Айжан Есмагамбетова подчеркнула, что формат выборов предполагает одновременное нахождение на избирательном членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц. В этой связи, учитывая текущую ситуацию в республике по кори, коронавирусной инфекции, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов Минздравом рекомендовано регулирование потока участников избирательного процесса, без допущения скопления людей, обеспечение в помещениях бесперебойного функционирования системы вентиляции воздуха, проветривание помещений и регулярное проведение влажной уборки с применением средств дезинфекции перед началом голосования и в течение дня.