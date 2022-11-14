Выборы президента РК: как проголосовать находящимся в Украине казахстанцам

Как казахстанцы, находящиеся в Украине, могут проголосовать на выборах президента РК, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому если казахстанцы желают, то могут в поехать соседнюю страну – Молдова, Польша – и там проголосовать. Но для этого им нужно заранее сообщить посольству, чтобы там подготовили нужное количество бюллетеней. Бывает такое, что именно в туристических странах, где много наших туристов, они думают, что достаточно бюллетеней приходит, а там их не хватает. В прошлые выборы так и было. У нас на консульском учете, условно, состоит 200 или 300 человек, а приходит в 2 или 3 раза больше. То есть люди просто не уведомляли, что они придут", – ответил спикер.

Он также отметил, что МИД продолжает работу по обеспечению работы избирательных участков при загранучреждениях РК на внеочередных выборах президента Казахстана.

"Ожидается, что более 12 тысяч казахстанцев будут иметь возможность проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира. Казахстан является ответственным членом мирового сообщества и привержен проведению выборов, соответствующих национальному законодательству и международным стандартам. За выборами президента будут наблюдать 8 международных организаций, представители иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане", – дополнил Смадияров.

По его информации, на сегодняшний день аккредитованы 139 международных наблюдателей. Ожидается, что всего наблюдать за выборами будут более 600 представителей. 8 международных организаций: БДИПЧ ОБСЕ, Исполком СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, ОИС, Организация тюркских государств, Парламентская ассамблея тюркских государств.

"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", – пояснил Айбек Смадияров.

Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии со статьей 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", будет проводиться в день выборов (воскресенье, 20 ноября 2022 года) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.