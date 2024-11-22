Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы

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Очередное заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу состоялось сегодня в Алматы

Фото: пресс-служба АФМ РК

Данная встреча представителей АФМ и членов Совета стала важным шагом к более глубокому взаимодействию с общественностью и регионами, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся финансовой безопасности и соблюдения правопорядка в данной сфере.

В ходе заседания сотрудниками Агентства доложено о проводимой работе по исключению непродуктивных посредников на рынке социально-значимых товаров.

Членам Совета презентованы возможности аналитической системы, которая позволяет автоматически выявлять факты превышения допустимой торговой надбавки на СЗПТ на основе данных электронных счетов-фактур.

В текущем году Агентством в адрес региональных комиссий при акиматах передано свыше 650 материалов, по которым привлечено к административной ответственности 350 лиц.

В этой же системе мониторингом охвачены социальные госучреждения. Более 600 из них пересмотрели договоры о госзакупках с экономией свыше 350 млн бюджетных средств.

Презентованы результаты реализации спецпроекта по противодействию финансовым пирамидам.

АФМ с помощью аналитической системы проводит мониторинг интернет-пространства на предмет наличия контента, содержащего рекламу финансовых и мошеннических проектов. После чего идентифицируются организаторы и принимаются меры по пресечению их деятельности.

Через такой алгоритм с начала текущего года ликвидированы 28финпирамид, заблокировано порядка 12 тыс. сайтов, почти 300 чатов и аккаунтов в социальных сетях по 25 «лжефинансовым» проектам, Telegram-ботом «Baiqa piramida» рассмотрено свыше 9 тыс. запросов от граждан.

Советом также заслушаны руководители территориальных департаментов Агентства по г.Алматы, Алматинской области и области Жетісу по вопросам противодействия теневой экономики в регионах.

Председатель Агентства Жанат Элиманов подчеркнул важность конструктивного диалога с общественностью в целях дальнейшего совершенствования деятельности финансового мониторинга.

Данные меры не только обеспечивают совершенствование  законнодательной базы в сфере экономической безопасности, о чем говорили члены Общественного совета, но и эффективно влияют на дальнейшее восприятие важности соблюдения требований текущего законодательства.

Членами Совета дан ряд рекомендаций, направленных на совершенствование механизма мониторинга цен на СЗПТ и объединения усилий по противодействию деятельности финансовых пирамид.

#АФМ #Алматы

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