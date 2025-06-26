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С 23 июня 2025 года на территории области проходят выездные общественные приёмы под названием «Закон и Порядок — залог справедливого Казахстана». Мероприятие стартовало в городе Туркестан, а также в Сарыагашском, Казгуртском и Арысском районах. До конца недели планируется охватить все районы области.

Основная цель данной инициативы — повышение правовой грамотности граждан, установление открытого диалога с населением, а также оперативное решение актуальных вопросов, волнующих жителей, на местах. В рамках общественного приёма представители прокуратуры, акиматов и правоохранительных органов выслушивают обращения и жалобы граждан, предоставляют конкретные ответы и разъяснения в рамках закона.

Эта инициатива является одним из важных шагов на пути формирования системы управления, основанной на принципах открытости и подотчётности, в духе справедливого Казахстана.