Выгода знаний

Вузы и школы – на пределе возможностей, общежития – в дефиците, а ЕНТ – на пороге реформ. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек проинформировал о текущем положении дел в сфере образования, мерах, предпринимаемых ведомством для решения наболевших проблем.

О проблемах казахстанского образования знают, пожалуй, все. Даже дети министра. Саясат Нурбек пообещал журналистам представить доказательства, что его дети вернулись из Северного Кипра и продолжили получать образование в казах­станских школах. Однако сегодня министр признал, что этого не случилось. Прокачав в частной школе самостоятельность и критическое мышление, дети приняли решение продолжить обучение за рубежом. Министр попросил принять это решение и прекратить обсуждать вопрос личной жизни, позволив ему сосредоточиться на решении проблем казахстанского образования.

А проблем хватает. В одном из недавних номеров «Казахстанской правды» мы рассказывали о школе в селе Нурлыжол, где дети вынуждены учиться в четыре смены, а кабинет директора расположен в кладовке. Увы, школа в этом плане не уникальна. И, к сожалению, проблем хватает не только в системе среднего, но и высшего образования. В числе первостепенных проблем – его доступность.

В этом году в казахстанские школы в первый класс пошли более 400 тыс. детей. Число выпускников составило 177 тыс., старшеклассников – 426 тыс.

– Сложилась такая ситуация, что идет сильная демографи­ческая волна. Среднесрочный демографический прогноз очень радостный. У нас рождается рекордное количество детей уже два года подряд. Это станет проблемой уже в ближайшие 5–7 лет. Рекордное количество – 88 тысяч грантов мы выдали в этом году. Это на 19% больше, чем в прошлом. Но даже увеличение числа грантов не даст возможности растущему населению получать доступ к высшему образованию, – пояснил Саясат Нурбек.

Путей решения проблемы несколько. Дифференцированная модель распределения грантов позволит большему количеству людей получить если не полный грант, то хотя бы его часть: от 30 до 100%. Планирует минис­терство вернуться и к модели студенческих кредитов. Эта прак­тика существовала, но не смогла стать устойчивой. Сейчас ведется работа над внесением изменений в нормативные акты, чтобы студенты могли получать кредиты под 2–3% для получения образования. Третий инструмент – вводимый с 2024 года индивидуальный социальный кошелек и накопительный счет для получения образования.

Таким образом Министерство науки и высшего образования планирует компенсировать демографическое давление. Вероятнее всего, в ближайшей перспективе это не изменит стоимость обучения. Увеличивать нужно стоимость гранта. По словам министра, сегодняшние гранты не дают возможности вузам развиваться, вкладывать в инфраструктуру, строить лаборатории и привлекать сильные кадры.

– Со следующего года начинается программа по развитию центров академического превосходства. Мы определили 15 региональных университетов и еще пять педагогических вузов, в которые будем системно вкладываться, – проинформировал Саясат Нурбек.

По данным министра, в Казах­стане на протяжении пятидесяти лет не вкладывались средства в строительство университетской инфраструктуры. В последний раз подобного рода капитальные инвестиции в строительство студенческого кампуса и академгородка были сделаны в 1975 году в КазНУ имени аль-Фараби.

Последствия очевидны. Дефицит общежитий по стране составляет 87 тыс. койко-мест. Особенно это ощутимо в Алматы, где сосредоточено 36 вузов, и почти 70% студентов – иногородние.

– Проблема общежитий накап­ливалась десятилетиями, – говорит Саясат Нурбек. – Системной мерой станет программа центров академического превосходства. Все меры поддержки будут направлены региональным университетам, чтобы молодежь могла получать качественное, в том числе зарубежное, образование в регионах.

Из относительно быстрых мер: цифровизация заселения общежитий для обеспечения прозрачности процесса, разработка программы строительства и пересмотр механизма субсидирования частных застройщиков. Уплотнение существующих общежитий и увеличение стоимости грантов для расширения возможности вузов развивать собственную инфраструктуру.

В Алматы министерство привлекает инвесторов для развития академической инфраструктуры. Подыскивает жилье и хостелы для студентов. Но нужна отдельная системная мера, чтобы разгрузить город. Такой мерой может стать перевод ряда учебных заведений на территорию облас­ти. Оставшимся в городе вузам будут выдвинуты требования: хочешь открыть специальность и привлечь новых студентов – обеспечь всех общежитиями.

В ходе брифинга также был затронут вопрос реформы формата ЕНТ и контроля над соблюдением правил его сдачи. Напомним, что в нынешнем учебном году у 153 абитуриентов за нарушения правил был аннулирован результат теста. Случилось это уже после того, как произошло зачисление в вузы и начались занятия.

– Не совсем справедливо забирать грант после того, как прошло время. Нужно менять этот формат. В следующем году ЕНТ пройдет по другой модели. Многочасовые записи видео уже после окончания ЕНТ сидят и просматривают люди. Это необходимо автоматизировать. Есть механизмы, чтобы сразу выявлять нарушения на месте, – сказал Саясат Нурбек.

Изменится и содержательная часть ЕНТ. С 2020 года совестно с Кембриджским университетом и его методологическим центром ведется работа по пересмотру формата вопросов. Теперь недостаточно выбрать правильный вариант ответа. Вопросы составляются так, чтобы можно было оценить функциональную грамотность, пробелы в знаниях и общий уровень подготовки. При таком формате даже доступ к правильным ответам не позволит абитуриенту без нужных знаний справиться с тестом.

– В перспективе мы перейдем к такому формату, чтобы ЕНТ стал как сертификат IELTS или TOEFL, подтверждающий квалификацию. Обманывать систему будет бессмысленно. Можно ужес­точать контроль до бесконечности, и над каждым сдающим поставить одного проверяющего. А можно сделать так, чтобы было невыгодно обманывать систему, а выгодно подтверждать свои знания, – отметил министр.

Аналогичную систему проверки знаний министерство хотело бы видеть при приеме на работу, когда претендент имеет возможность подтвердить свою квалификацию сертификатами, которые, несомненно, в целом повысят статус высшего образования. Покупать дипломы, списывать и просто лениться станет бессмысленно. Такие знания не приведут к успеху.