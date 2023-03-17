Выплата компенсаций по депозитам: в банки поступило 306 млрд тенге

Согласно Правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.

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Деньги для зачисления компенсаций по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

«Рады сообщить, что процедура выплаты компенсации подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объеме», – рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

По данным КФГД, АО «Фонд проблемных кредитов» и АО «Казахстанский фонд устойчивости» перечислили деньги в банки.

Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 615 772.

«Согласно Правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.

В КФГД напомнили, что компенсация в размере 10% по тенговым депозитам выплачивается за счет средств Министерства финансов и Национального банка Казахстана.

За более подробной информацией о зачислении компенсации КФГД рекомендует вкладчикам обратиться в банк, в котором открыт депозит.

В феврале 2022 года сообщалось, что Национальным банком совместно с Правительством РК будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) в размере 10% по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.