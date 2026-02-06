Вырастить поколение честных и ответственных

43
Айнур Сабитова, директор Института Сорбонна-Казахстан, профессор, член Национального курултая

С точки зрения конституционно-правового анализа особого внимания заслуживают ценностно-нормативные положения преамбулы и раздела I проекта Конституции, в которых закреплены принципы Справедливости, «Закон и порядок», прио­ритета человека и человеческого капитала, бережного отношения к природе, а также ответственности перед будущими поколениями. Именно эти нормы формируют мировоззренческую и правовую основу всего проекта Основного закона.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отмечу, что широко используе­мое в общественном дискурсе понятие «Таза Қазақстан» не зафиксировано в качестве самостоя­тельного термина. Вместе с тем с позиции юридического подхода его содержательное наполнение институционально выражено через совокупность базовых конс­титуционных принципов. Таким образом, концепция «Таза Қазақстан» в проекте Конституции представлена не как лозунг, а как комплекс правовых и нравственных ориентиров, обязательных для всей системы государственного и общественного развития.

Концепция «Таза Қазақстан» в моем понимании выходит далеко за рамки исключительно экологической повестки. Речь идет о целостной модели общественного сознания – о чистоте не только окружающей среды, но и мышления, правосознания, общественных отношений; о неприятии коррупции, правового нигилизма и социальной несправедливости. Это чистота намерений, поступков и ответственности каждого гражданина перед обществом и государством.

Мой профессиональный опыт работы с молодежью подтверждает: устойчивость правового государства невозможна без системного формирования правосознания, гражданской ответственности и ценностного мышления. Именно с этой целью в свое время мной была инициирована волонтерская деятельность, которая на протяжении многих лет реализуется в рамках волонтерского движения «Акселератор добра: Izgilik Elshisi», а также в студенческой среде.

Совместно с волонтерами нами на безвозмездной основе оказывается помощь нуждающимся и представителям старшего поколения. Важным направлением стала правовая и антикоррупционная деятельность: вместе с профессионалами волонтеры-юристы проводили юридические консультации, осуществляли правовое просвещение населения, вели системную работу по формированию правовой и экологической культуры, прежде всего среди подрастающего поколения.

Данный практический опыт убеждает в том, что принцип «Закон и порядок» не формируется исключительно через систему санк­ций. Его реальное содержание раскрывается через воспитание, правовое просвещение, личный пример и последовательное прео­доление правового нигилизма. В этом контексте идеи, получившие развитие в концепции «Адал азамат», логично вытекают из антикоррупционного и правового мировоззрения и ориентированы на формирование ответственного гражданина.

Особо значимым считаю то обс­тоятельство, что в проекте новой Конституции роль государства в отношении молодежи, вопросы воспитания, формирования ценностей и ответственности перед будущими поколениями закреп­лены именно в первой концептуальной части. Это подчеркивает понимание того, что воспитание и формирование мышления подрастающего поколения являются не вспомогательной, а ключевой государственной и общественной задачей.

Включение в проект Конституции указанных положений считаю принципиально важным и своевременным. Речь идет не о декларациях и лозунгах, а о долгосрочной работе по изменению ценностных ориентиров общества.

Считаю, что масштабы такого социально опасного явления, как коррупция, могут быть сокращены лишь по мере укрепления верховенства права, последовательного формирования антикоррупционной культуры, а также систематизации воспитательных и образовательных мер. Формирование неподкупности и добросовестности должно стать устойчивым ориентиром всей соответствующей работы.

Убеждена, что основная задача любого общества – воспитание честного поколения молодых людей, у которых сформированы антикоррупционная, правовая и экологическая культура, а также соответствующее мышление. Именно с этого начинается формирование справедливого общества и устойчивого правового государства.

