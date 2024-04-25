Вышел в свет первый номер республиканского журнала «Halyq Batyrlary»

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Игорь Прохоров

На страницах издания – истории о выдающихся личностях Казахстана прошлого и настоящего. Его читателям будет на кого равняться.

фото Игоря Бургандинова

На презентацию журнала в Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил пришли депутаты Сената и Мажилиса, ветераны Вооруженных сил, труда, боевых действий на территории других государств, общественные деятели. Символическую ленту разрезали председатель Центрального совета Организации ветеранов РК Омирзак Озганбаев, заместитель председателя ассоциации «Kazenergy» Узакбай Карабалин, народная артистка РК Нуржамал Усенбаева и заслуженная артистка РК Майра Ильясова.

– Мысль о создании патрио­тического журнала возникла давно, – сказал Бахытжан Ертаев, автор проекта, председатель республиканского ОО «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary». – Мы проводим множество встреч с выдающимися людьми, собираем их воспоминания, но такие события начинают теряться в потоке информации, забываются, не доходят до всех казахстанцев. Однако молодежь должна знать своих героев, их лучшие мысли, опыт, упорный труд. Молодому поколению предстоит научиться любить свою страну, свою землю, быть дисциплинированным, трудиться. Поэтому мы решили выпускать такой журнал.

По его словам, возрождая и сохраняя лучшие традиции предыдущих поколений, мы создаем условия для лучшего будущего нашей страны. Образование имеет важное значение в воспитании молодежи в духе толерантности и согласия. Составной частью формирования патриотизма у подрастающего поколения является любовь к своей стране, нравственность и добродетель. И новый журнал будет уделять особое внимание диалогу с юным поколением.

Основная цель ОО «Tayelsiz Qazaqstannyn Halyq Batyrlary» – объединение усилий общества и государства для сохранения национальной памяти, освещения и популяризации героев, удостоенных звания «Халық қаhарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері». Со времени обретения нашей страной независимости звание «Халық қаhарманы» присвоили 34, а звание «Қазақстанның Еңбек Ері» – 48 казахстанцам.

#история #презентация #журнал #Halyq Batyrlary

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