В новой школе в Таразе будут учиться 2 000 ребят. В Жамбылской области сдан в эксплуатацию четвертый объект образования, построен­ный в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа».

фото Агадила Рысмахана

В торжественной церемонии открытия школы в микрорайоне «Ұлы дала» приняли участие глава региона Ербол Карашукеев, аким областного центра

Бакытжан Орынбеков, ветераны образования, педагогический коллектив школы, учащиеся и их родители.

Как сообщил Ербол Карашукеев, три предыдущие комфортные школы возведены в прошлом году и получили очень высокую оценку и у учителей, и у ребят.

– В республике уделяется пристальное внимание развитию сферы образования, являющейся основой дальнейшего ускоренного развития Казахстана. Национальный проект «Комфортная школа» реализуется во всех регионах по поручению Президента страны

Касым-Жомарта Токаева. Он направлен на решение актуальных проблем – дефицита ученических мест, трехсменного обучения и аварийных школ. Новое учебное заведение оснащено передовыми технологиями, в нем созданы все условия для безопасного обучения детей, – отметил глава региона.

В школе нового образца 97 кабинетов, 6 лабораторий, 4 компьютерных класса, 3 мастерские, хореографические залы, коворкинг-центры, библиотека, большая столовая и 4 спорт­зала. Во всех учебных классах установлены интерактивные доски, облегчающие организацию процесса обучения. Кроме того, предусмотрены кабинеты робототехники, STEM-лаборатории для поддержки IT-компетенций, научного и творческого потенциала учащихся. В целях обеспечения безопасности детей школа оснащена современными системами видеонаблюдения, есть и медкабинет.

Большое внимание уделено инклюзивному образованию. Для детей с особыми потребностями предусмотрены пандусы, лифты, специализированные санузлы и кабинет инклюзивного образования.

С традиционным благословением и пожеланием добра выступил ветеран труда Нурымбет Карабаев, который вместе с акимом области перерезал символическую ленту. Пока в новом учебном заведении, построенном ТОО «Отау-Строй», будут получать знания 1 310 учащихся.

– В эту школу будут ходить трое моих детей. Я очень рада, что они будут обучаться в современном, хорошо оборудованном, просторном и уютном здании. Это позволит им всесторонне развиваться и достигать успехов в учебе, – уверена мать семерых детей Майра Акылова.

По словам акима области, качественное образование необходимо, чтобы идти в ногу со временем. Поэтому ресурсное обеспечение образовательной инфраструктуры остается одним из основных направлений развития региона. В текущем году ожидается открытие еще одной комфортной школы в массиве «Шолдала» в областном центре, а также двух – в Кордайском районе.

В 2024-м в области запланировано строительство 26 объектов образования, из которых до конца декабря планируется ввести в эксплуатацию 21 объект – 11 школ и 10 пристроек. В следующем году начнется строи­тельство еще шести зданий – четырех школ и двух пристроек.