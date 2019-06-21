Высшая инстанция справедливости

Вступая в должность Президента Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев четко указал, что будет разработан предметный План реализации его предвыборной платформы. При этом Глава государства одним из важнейших направлений своей работы отметил реформу судебной и правоохранительной системы. Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что суд должен стать последней инстанцией на пути справедливости. Необходимо ужесточить систему оценки и отбора судей и кандидатов на эту должность, заявил Глава государства.

Надо отметить, что большая работа в этом направлении уже ведется. Система отбора претендентов на должность судьи непрерывно совершенствуется начиная с апреля прошлого года. Высшим судебным советом Рес­публики Казахстан были приняты меры по внедрению новой системы квалификационного экзамена на судейскую должность и качественно нового механизма конкурсного отбора судей.

В частности, экзамен как первый этап отбора будущих судей стал жестким фильтром, который пройти очень сложно. Приоритет отдан психологическому тестированию кандидатов, позволяющему определить их индивидуальные и морально-психологические особенности, необходимые для работы в качестве судьи.

Также кандидаты должны сдать компьютерное тестирование на знание национального законодательства по 11 отраслям права, написать эссе, решить сложные кейсовые задачи, моделирующие конкретные ситуации из судебной практики, и пройти собеседование с членами квалификационной комиссии для оценки их личностных качеств и уровня профессио­нальной подготовки.

Стоит отметить, что каждый этап экзамена оценивается отдельными и независимыми друг от друга экспертными комиссиями. Причем комиссии состоят из представителей юридической общественности, научного сообщества и НR-специалистов. Таким образом, выставлен мощный заслон любым проявлениям протекционизма.

В результате принятых мер квалификационный экзамен на должность судьи на сегодня успешно проходят только порядка 5% претендентов. Тогда как ранее этот показатель составлял примерно 25–30%.

В целом принятые меры позволили не только ужесточить процесс отбора судейских кадров, но и сделать его более системным, прозрачным и объективным, исключив при этом формально-бюрократический подход и субъективизм.

К примеру, конкурсы стали проводиться на плановой основе по заранее утвержденному графику, что способствует оптимизации и ускорению конкурсных процедур, а также дает возможность претендентам лучше подготовиться. При этом вся необходимая информация по конкурсу судей общедоступна и заблаговременно размещается на сайте Высшего судебного совета.

Вместе с тем дальнейшее развитие и ужесточение системы оценки и отбора судей в рамках реализации программных установок Главы государства Касым-Жомарта Токаева предполагается осуществлять за счет более полного использования компонентов HR-менеджмента. При конкурсе среди действующих судей будут применяться дополнительные HR-инструменты, направленные на глубокую проверку их личностных качеств, навыков и компетенций.

Надо сказать, что в нынешнем году в составы комиссий при Высшем судебном совете включены представители крупнейших международных агентств, зарекомендовавших себя профессионалами в сфере HR, а также представители юридического сообщества. Другими словами, члены гражданского общества смогут влиять на решения о назначении либо отказе в назначении на должность судьи того или иного кандидата. Эти знаковые, кардинальные изменения уже вступают в силу. HR-технологии будут задействованы и при карьерном планировании и продвижении судейских кадров, оценке их профессиональной дея­тельности.

Также одной из важных задач считаем модернизацию системы судебного образования, цент­ральным звеном которой должна стать Академия правосудия.

Приоритетом для Высшего судебного совета является и соз­дание условий для пополнения судебного корпуса подготовленными и наиболее перспективными юристами, в том числе из негосударственного сектора, которые глубоко знают, что такое современная юридическая прак­тика и защита прав собственности. Такие лица смогут войти в судебную систему, в том числе посредством использования судейского кадрового резерва, формируемого в настоящее время советом.

Кроме того, в ближайшей перс­пективе предстоит цифровизация всей системы и этапов отбора судей, что позволит повысить оперативность и объективность проведения конкурсных процедур и снизить влияние человеческого фактора.

Таким образом, государством планомерно создаются условия, при которых судьи должны и будут обладать высокой квалификацией, необходимым объемом профессиональных знаний, навыков и умений, безупречной репутацией и высокими морально-нравственными качествами, необходимыми для качественной и эффективной защиты прав и свобод граждан.