Высший судебный совет дал разъяснения по дисциплинарному делу в отношении судьи Шетенова

Скандалы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Дисциплинарное дело в отношении бывшего председателя Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенова, вынесшего мягкий приговор убийце 5-летней девочки в Туркестанской области, рассмотрит судебное жюри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего судебного совета

Фото: Kazpravda.kz

«Ввиду многочисленных публикаций новостных порталов высший судебный совет считает необходимым пояснить.

Председатель Сарыагашского районного суда Туркестанской области Н.Б. Шетенов в соответствии с его заявлением 6 октября 2023 года был освобожден от должности, с оставлением судьей этого же суда.

Дисциплинарное дело в отношении Н.Б. Шетенова за допущенное грубое нарушение законности при рассмотрении уголовного дела находится в производстве судебного жюри», – пояснили в ведомстве.

Решение по дисциплинарному делу будет принято по итогам заседания судебного жюри.

Напомним, 13 июля 2023 года в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый житель района Г., который только в мае 2023 года был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Президент РК поручил тщательно разобраться в обстоятельствах дела и рассмотреть законность вынесенного в текущем году Г. приговора. 

В Туркестанском областном суде в свою очередь обосновали приговор в виде ограничения свободы убийце. 

Позже Генпрокуратура принесла на этот приговор кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

Верховный суд провел служебную проверку по вынесенному в мае 2023 года незаконному приговору убийце и насильнику 5-летней девочки. По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда от занимаемой должности.

7 сентября в высший судебный совет поступило заявление Шетенова об освобождении его от занимаемой должности председателя Сарыагашского районного суда по собственному желанию.

В сентябре этого года насильнику и убийце 5-летней девочки дали пожизненный срок.

#суд #Туркестанская область #судья #высший судебный совет

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